По всій Україні активізувалися отруйні павуки: чим загрожують їхні укуси

В Україні активізувалися павуки, укуси яких можуть впливати на нервову систему і викликати ускладнення у людей з алергіями.

Про це розповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту" Олександр Урін в ефірі КИЇВ24.

"Ця отрута, яка є саме у цих павуках, вона вражає центральну та периферичну нервову систему. І самі ускладнення, пов’язані з ними, будуть розповсюджуватися через всю систему, і якщо людина страждає на певні хронічні захворювання чи має схильність до алергічних реакцій, або бронхіальну астму, наприклад, то в неї можуть бути загрозливі для життя ускладнення", – сказав він.

Нагадаємо, що в Австралії знайдено павука, чиї ікла можуть прокусити ніготь і вбити людину за 15 хвилин.

Читайте також:

Вчені виявили найдавнішого предка павуків і скорпіонів, який жив майже 500 млн років тому – фото

Що станеться, якщо людину вкусить "чорна вдова"

Вбиває за лічені хвилини: смертоносного павука можна зустріти в дуже неочікуваному місці