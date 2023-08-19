Побалуйте себе смаком та користю: томатний суп для швидкого схуднення

Коли, як не в серпні, можна приготувати купу страв із помідорів, адже сезон у самому розпалі. Однак томати – це не лише смачна закуска до м’яса і заправка у борщ, їх також використовують для схуднення. Адже помідори досить низькокалорійні: вони складаються майже на 90% із рідини, а на сто грамів м’якоті припадає всього 20 ккал. Це дуже корисний овоч, багатий на антиоксиданти, вітаміни, мінеральні солі та органічні кислоти, які прискорюють обмін речовин. Тому томатний суп стане чудовим помічником у боротьбі із зайвою вагою. Якщо бажаєте скористатися ідеальними рецептами томатного супу для схуднення – читайте далі.

Як томатні супи допомагають схуднути

Потрібно пам’ятати, що томати мають високу біологічну активність, тому їх не слід вживати людям із захворюваннями шлунку. Помідори також містять у собі винну, яблучну, лимонну та аскорбінову кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунку та кишківника. А їхня шкірка практично не перетравлюється, тому перед вживанням їх краще чистити.

Однак, якщо вживати помідори у вигляді томатного супу, який має дієтичні властивості та швидко спалює жири, тоді від цього продукту буде сама лише користь. Томатний суп можна їсти хоч щодня, а можна влаштовувати з ним розвантажувальні дні. Окрім того, що він активно спалює жири, цей суп ще має сечогінну властивість, виводить токсини та шлаки з організму. Помідори, які проходять теплову обробку, швидко засвоюються організмом, залишаючи відчуття ситості впродовж тривалого часу. Якщо є показники того, що кишківник працює не дуже добре, перед приготуванням супу помідори необхідно обдати окропом та зняти шкірку, щоб уникнути неприємних наслідків.

Рецепти дієтичних томатних супів

Рецепт №1. Для приготування супу знадобиться 1 л томатного соку, 1 кг свіжих помідорів, 1 пучок селери, 2 моркви, свіжа будь-яка зелень за смаком. Томати потрібно обдати окропом, зняти з них шкірку, подрібнити у блендері до стану пюре. Моркву необхідно натерти на дуже дрібній терці, подрібнити селеру та зелень, змішати всі овочі та залити томатним соком. Овочеву суміш приправити сіллю та поставити в холодильник на 2 години, потім холодний суп можна їсти.

Для приготування супу знадобиться 1 л томатного соку, 1 кг свіжих помідорів, 1 пучок селери, 2 моркви, свіжа будь-яка зелень за смаком. Томати потрібно обдати окропом, зняти з них шкірку, подрібнити у блендері до стану пюре. Моркву необхідно натерти на дуже дрібній терці, подрібнити селеру та зелень, змішати всі овочі та залити томатним соком. Овочеву суміш приправити сіллю та поставити в холодильник на 2 години, потім холодний суп можна їсти. Рецепт №2. Візьміть 1 кг помідорів, 2 солодких перця, 1 л овочевого чи курячого бульйону, 2 ст. ложки рослинної олії, 4-5 зубчиків часнику, свіжу або сушену зелень – цибулю, базилік, петрушку, кріп. Очищені від шкірки томати поріжте на кубики і потоміть на рослинній олії 3 хвилини. Додайте в помідори подрібнений солодкий перець, бульйон, часник та сушену зелень, доведіть до кипіння, заправте свіжою зеленню.

Схема ефективної дієти для схуднення

Розвантажувальні дні потрібно робити 1-2 рази на тиждень. В цей час можна їсти томатний суп стільки, скільки забажаєте. Ця низькокалорійна страва допоможе не лише швидше схуднути, а й усуне ознаки похмілля, якщо вчора була вечірка. Оскільки томати дуже швидко виводять токсини з організму.

Томатний суп для схуднення повинен бути свіжий, якщо він учорашній, то втрачає більшу половину своїх корисних властивостей. Розподіліть денну порцію на п’ять разів та їжте упродовж дня через рівні проміжки часу. Під час розвантажувального дня не слід вживати висококалорійну їжу. Цього дня в меню можна включити фрукти, окрім бананів та винограду, овочі та зелені салати. Наступного дня до меню додайте нежирну запечену рибу та м’ясо птиці. Лише томатний суп можна їсти не більше двох днів підряд, оскільки це може зашкодити організмові.

Найкраща схема для схуднення за допомогою томатного супу така: 4 дні дієти, 1-2 тижні перерви. Таких циклів можна зробити не більше п’яти, тоді дієта буде корисною і нешкідливою для організму.

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