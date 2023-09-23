Почніть просто зараз, щоб запобігти хворобі Альцгеймера в майбутньому

Про те, що робити, щоб не захворіти Альцгеймером, стало відомо після проведення дослідження. Його результати описали в JAMA Neurology. Приємні новини — від вас не потрібно виснажливих тренувань.

Хвороба Альцгеймера розвивається тоді, коли скупчення білків заважає клітинам діяти. Як результат, знижуються когнітивні функції, що перевищує показники, які пов'язують зі старінням. Головними симптомами можна назвати: сплутаність свідомості, марення, дезорієнтація. Тим не менше, вчені стверджують, що є надійний спосіб захистити себе від Альцгеймера. І почати його використовувати можна в будь-якому віці.

Позитивний вплив фізичних вправ на мозок вивчений вже давно, але вам не потрібно виснажувати себе тренуваннями, щоб запобігти розвитку хвороби Альцгеймера. Виявляється помірні фізичні навантаження у формі звичайної ходьби дуже ефективні у запобіганні погіршенню когнітивної функції. Навіть, якщо ви ходите не більше 9000 кроків щодня.

Профілактика Альцгеймера: вправа / Фото: Pexels

За словами директорки Центру досліджень та лікування хвороби Альцгеймера, співавторки дослідження Рейзи Сперлінг, навіть проходження близько 8900 кроків показало хороші результати. Дослідники оцінили, як саме фізична активність впливає на нейродегенерацію. Вони стежили за 182 учасників віком понад 73 років, кожен з яких носив пристрій, що вимірював кількість кроків. Дані збиралися 2010 року у рамках Гарвардського дослідження старіння мозку у Массачусетській лікарні загального профілю (Бостон).

Всі учасники мали підвищенний рівень b-амілоїдного білка в головному мозку, тобто були схильними до більш високого розвитку хвороби Альцгеймера. Як пояснили в Національному інституті старіння, у мозку людини із Альцгеймером аномальні рівні цього природного білка накопичуються разом, утворюючи бляшки, які збираються між нейронами та порушують функцію клітин. Дослідження проводили, щоб краще зрозуміти, як і на якій стадії захворювання різні форми бета-амілоїду впливають на хворобу.

Результати показали, що навіть помірна активність допомогла знизити ризик розвитку Альцгеймера. Автори, у тому числі Джасмір Чхатвал з відділення неврології Масачусетської лікарні загального профілю, наголосили на ключовому висновку дослідження — більш висока фізична активність не тільки позитивно впливала на уповільнення зниження когнітивних функцій, а й на уповільнення швидкості втрати мозкової тканини з часом у нормальних людей з високим рівнем амілоїдних бляшок у головному мозку.

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