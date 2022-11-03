Подовжать життя на десять років: експертка зі здорового харчування назвала шість суперпродуктів

Якщо ви хочете значно подовжити тривалість життя, варто вже сьогодні задуматися про зміну раціону харчування. Адже існують продукти, які можуть покращити ваше здоров'я та самопочуття.

Звичайно, ніхто з нас не в силах спрогнозувати, скільки проживе людина. Однак, останні дані свідчать, що за допомогою корегування раціону харчування можна значно подовжити своє життя.

Як розповіла фахівчиня зі здорового харчування Меган Россі, потрібно регулярно вживати шість "суперпродуктів". Її поради базуються на дослідженнях, що були опубліковані в журналі PLOS Medicine. Результати показали, якщо людина буде додавати до раціону більше продуктів рослинного походження, то зможе прожити на десять років довше.

Перелік шести продуктів, які потрібно включити до свого щоденного раціону:

фрукти;

овочі;

бобові;

злаки;

горіхи;

спеції і трави.

Наприклад, якщо щодня з'їдати 20 г горіхів, можна подовжити своє життя на 2 роки. А якщо перейти на злаки, то можна збільшити тривалість життя ще на 3 роки.

Також Россі рекомендує так планувати свій раціон, щоб в тиждень з'їдати щонайменше 30 різних продуктів рослинного походження. Зробити це досить просто, якщо звернути увагу на різноманітні бобові.

Чому ці продукти допомогають подовжити життя

Вся річ у тім, що продукти рослинного походження "живлять" ті корисні бактерії, які живуть в кишечнику. В свою чергу ці бактерії допомагають зміцнити імунітет і врегулювати гормональне тло.

Після вивчення даних різних досліджень щодо тривалості життя, дієт і Global Burden of Disease (особливе дослідження "Глобальний тягар захворювань"), вченим вдалося визначити стан населення по всьому світу.

Проаналізувавши результати, стало зрозуміло, що тривалість життя часто залежить від кількості овочів, фруктів, злаків, бобових, горіхів, молочних продуктів, яєць, переробленого і червоного м'яса, солодких напоїв тощо, які люди додають до свого раціону.

Тож авторам вдалося створити оптимальну дієту довголіття. Вона включає в себе велику кількість різних бобових (горох, квасоля, нут, сочевиця), злаків (пшениця, овес, коричневий рис, ячмінь), горіхів. А ось червоного та переробленого м'яса варто споживати по-мінімуму.

Якщо дотримуватися такої дієти від 20 років все своє життя, це допомагає подовжити його тривалість на десять років у чоловіків та жінок. Якщо ж перейти на дієту довголіття у віці 60 років, то тривалість життя збільшиться на не менше ніж 8 років. Коли ж почати у 80 років, можна прожити на 3,5 років довше.

Звичайно, не завжди вдається повністю змінити свій раціон. Але вчені впевнені: навіть якщо перейти на "більш реалістичний" раціон з великою кількістю фруктів та овочів, можна на понад 6 років збільшити тривалість життя у жінок та на понад сім років у чоловіків.

Варто звернути увагу, що фізична активність - ще одна важлива складова довголіття. Щоб залишатися здоровими, потрібно займатися спортом та слідкувати за кількість свого фізичного навантаження. Його повинно бути не менше 150 хвилин на тиждень.