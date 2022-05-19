Подружжя з Бучі та пацієнтку з Харківщини, які постраждали під час окупації, евакуйовали за кордон для протезування

Подружжя з Бучі та пацієнтку з Харківщини, які постраждали під час окупації, евакуйовали за кордон для протезування

МОЗ у співпраці з Європейською Комісією забезпечило медичну евакуацію ще однієї групи постраждалих від військової агресії РФ українців за кордон для лікування.

Зокрема, було евакуйоване подружжя з Бучі та пацієнтка з Харківщини — люди постраждали під час окупації та потребують протезування й подальшої реабілітації.

Про це повідомили у МОЗ.

Нагадуємо, що відправлення на лікування за кордон постраждалих здійснюється практично щодня.

МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами, а також за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державна прикордонна служба України і Державна міграційна служба України, евакуює дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні складно.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.