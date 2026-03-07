Подвоюють ризик раку: які популярні напої провокують розвиток небезпечних пухлин

Газовані напої провокують розвиток небезпечних пухлин / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Рак кишечника посідає друге місце за рівнем смертності у світі, а його підступність полягає у швидкому поширенні, яке важко вчасно виявити. Проте нове дослідження, опубліковане в журналі Gut, доводить — шанси на виживання можна підвищити через раціон.

Про це пише The Mirror.

За даними дослідження, опублікованому журналі Gut, вживання двох і більше солодких напоїв на день у дорослому віці подвоює ризик розвитку раку кишечника до 50 років, особливо у жінок. За даними BMJ, саме газована вода, соки та енергетики є основним джерелом цукру (39%) у раціоні, а кожен восьмий американець випиває понад три такі порції щодня.

Реклама

Протягом 24 років науковці спостерігали за майже 95 тисячами учасників, аналізуючи їхній раціон та спосіб життя. Результати виявилися тривожними: у жінок, які випивали дві або більше порцій солодких напоїв на день, ризик розвитку раку кишечника до 50 років був удвічі вищим, ніж у тих, хто вживав їх рідше одного разу на тиждень.

Кожна щоденна порція підвищувала цей ризик на 16%, а якщо таку звичку людина мала ще підлітком — показник злітав до 32%. Водночас заміна солодких напоїв кавою, молоком або напоями з підсолоджувачами знижувала ймовірність захворіти на 36%. Хоча дослідження є спостережним і не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку, вчені впевнені: цукор у напоях суттєво впливає на розвиток онкології на ранніх стадіях.

«Зменшення споживання та/або [заміна] іншими здоровішими напоями серед підлітків та молодих людей може слугувати потенційною дієвою стратегією для полегшення зростаючого тягаря раку кишечника до 50 років», — йдеться у дослідженні.

Які симптоми раку кишечника

Реклама

На розвиток раку кишечника можуть вказувати наступні характерні ознаки:

частіше відвідування туалету, рідкий стілець та іноді дискомфорт у шлунку (черевній порожнині);

кров у калі без інших симптомів геморою;

біль у шлунку, дискомфорт або здуття живота, що постійно викликаються їжею. Своєю чергою це може призвести до зменшення споживання їжі та втрати ваги.

Якщо вас турбують будь-які ознаки чи симптоми, зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, за статистикою, від 64% до 81% онкохворих пацієнтів вживають дієтичні добавки, причому майже кожен другий робить це потай від свого лікаря. Серед здорових людей популярність вітамінів не менша — кожен другий приймає їх «для профілактики», сподіваючись захиститися від раку. Однак науковці стверджують зовсім інше.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.