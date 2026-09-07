Подивіться на шкіру біля очей: ця ознака може попереджати про інфаркт та інсульт

Як жовті бляшки біля очей сигналізують про ризик інфаркту / © Credits

Реклама

Атеросклероз — накопичення жирових бляшок в артеріях, що обмежує кровотік, — є причиною більшості інфарктів та інсультів. Утім, ця патологія часто розвивається повільно й непомітно, й не викликає жодних симптомів до моменту виникнення критичного стану. Як розпізнати серцевий напад чи інсульт за обличчям?

Про це пише Science Alert.

Реклама

Тривожний сигнал серцевого нападу та інсульту може з’явитися просто на обличчі

Науковці зосереджені на пошуках ранніх ознак атеросклерозу, які допомогли б медикам виявляти проблему на початкових етапах.

Реклама

Нове дослідження, опубліковане в журналі Atherosclerosis, присвячене вивченню ксантелазми — стану, за якого навколо очей з’являються жовтуваті бляшки. Ці утворення виникають тоді, коли клітини імунної системи переповнюються холестерином та іншими жирами.

Фото: DermNet

Такий стан часто, хоча й не завжди, пов’язаний із підвищеним рівнем холестерину в крові.

Оскільки жирові накопичення відіграють ключову роль і в розвитку атеросклерозу, дослідники зі Стенфордського університету припустили наявність зв’язку між цими явищами.

«Кілька досліджень підтвердили зв’язок між ксантелазмою та підвищеним ризиком серцево-судинних подій, тоді як інші стверджують, що вона може не бути незалежним фактором ризику, якщо врахувати традиційні фактори ризику», — пише дослідниця Стенфордського університету в галузі офтальмології Негін Яварі.

Реклама

Під час роботи науковці проаналізували медичні дані 17 925 пацієнтів із діагностованою ксантелазмою та аналогічної кількості людей із контрольної групи. До останньої увійшли особи з пресбіопією (віковою далекозорістю) — їх обрали через те, що вони гарантовано проходили офтальмологічний огляд, який підтвердив відсутність у них ксантелазми.

Протягом першого року спостережень серцевий напад перенесли 1% пацієнтів із ксантелазмою порівняно з 0,35% у контрольній групі. Що стосується інсультів, то ці показники склали 0,95% проти 0,3%, а для транзиторної ішемічної атаки — 0,6% проти 0,19%.

Попри відносно низькі загальні відсотки, для групи пацієнтів із ксантелазмою ризик виявився у кілька разів вищим. З часом розрив між показниками дещо скоротився, проте за 5 і 10 років ризик для людей із ксантелазмою все одно залишався суттєво вищим.

Наявність жовтуватих бляшок навколо очей є не єдиним маркером, який може свідчити про ризик інфаркту чи інсульту. Хоча самі по собі бліді, опуклі бляшки вважають безпечними, результати дослідження додають аргументів на користь того, що вони можуть вказувати на приховані проблеми й можливі серцево-судинні ускладнення в майбутньому.

Реклама

Науковці наголошують на головній небезпеці: більшість людей, коли помічає такі новоутворення навколо очей, йде до дерматолога, аби їх прибрали. Однак вони мають перш за все пройти профілактичний огляд у кардіолога та здати аналізи.

Якщо у вас є такі бляшки навколо очей, ви можете знизити ризик інфаркту чи інсульту, якщо пройдете консультацію кардіолога, завчасно зміните спосіб життя на кращий чи розпочнете медикаментозну терапію високого тиску та холестерину.

Як розпізнати інфаркт

Нагадаємо, інфаркт міокарда — це раптовий і загрозливий для життя стан, за якого частина серця втрачає кровопостачання та починає відмирати. В Україні кількість хворих на цю недугу щороку зростає, а показники смертності від серцево-судинних захворювань залишаються високими вже десятиліттями.

Про гострий стан свідчать, зокрема, сильний стискальний біль за грудиною (який триває понад 20 хвилин і не минає), задишка, тривога, слабкість, запаморочення, біль у шиї, щелепі, руках чи спині, нудота та підвищене потовиділення.

Оскільки перші години мають вирішальне значення для збереження життя, важливо негайно викликати швидку допомогу. До приїзду медиків потрібно знизити навантаження на серце та забезпечити приплив кисню: посадити або покласти людину в напівлежаче положення (верхня частина тіла вище нижньої, ноги напівзігнуті), розстібнути одяг, забезпечити доступ свіжого повітря та виміряти артеріальний тиск.

Новини партнерів