Подивіться на шкіру та брови: 8 ознак, які можуть видати хвороби щитоподібної залози

Як визначити проблеми зі щитоподібною залозою / © Unsplash

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Шкіра реагує на найменші зміни в організмі раніше, ніж ми починаємо відчувати хворобу. Постійна сухість, раптові набряки чи нетипове потовиділення часто сприймають як наслідок поганого догляду або погоди. Але за цим нерідко стоять проблеми зі щитоподібною залозою. Розповідаємо детальніше, на які симптоми варто звертати увагу.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Що про стан вашої щитоподібної залози може розповісти шкіра

Гормони щитоподібної залози відповідають за оновлення клітин, збереження вологи та внутрішній теплообмін. Тож помітити проблеми з залозою можна за симптомами тіла.

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Лікарі виділяють дві протилежні картини. За умови дефіциту гормонів (гіпотиреозі) шкіра зазвичай стає блідою, холодною, лущиться і втрачає еластичність. За наявності дефіциту сповільнюються усі внутрішні реакції, падає активність потових і сальних залоз, через що шкіра швидко висихає та стає грубішою.

Якщо ж залоза працює занадто активно, і ви маєте гіпертиреоз, шкіра може бути гарячою, вологою та схильною до подразнень. За умови надлишку гормонів метаболізм розганяється, тепловиділення зростає і тіло намагається охолодитися через посилене потовиділення.

Втім, жоден дерматологічний симптом сам собою не є діагнозом. Підтверджувати або спростовувати всі ваші підозри має лише лікар.

Є 8 симптомів, на які обов’язково варто звертати увагу. Саме вони можуть підказати, що ви маєте проблеми зі щитоподібною залозою. Беріть до уваги такі зміни:

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Сильна сухість шкіри та її огрубіння. За нестачі гормонів епідерміс втрачає захисний ліпідний шар. Шкіра лущиться, з’являється відчуття стягнутості, а звичайні креми дають лише короткотривалий ефект. Найчастіше це помітно на ліктях, колінах, кистях і гомілках. Якщо сухість супроводжується постійною мерзлякуватістю, втомлюваністю, закрепами чи набиранням ваги — це привід перевірити ендокринну систему.

Блідість і холодні кінцівки. Через уповільнення обміну речовин організм виробляє менше тепла. Руки й ноги стають холодними, а шкіра набуває блідого відтінку. Нерідко це може супроводжуватися дефіцитом заліза.

Набряклість обличчя і повік. За умови гіпотиреозу в підшкірних тканинах накопичуються речовини, які затримують воду. Це викликає м’яку набряклість — найчастіше навколо очей і на обличчі. Іноді набряки поширюються й на інші ділянки тіла.

Жовтуватий відтінок шкіри. Уповільнений метаболізм гірше переробляє бета-каротин на вітамін A, тому каротин відкладається у тканинах. Долоні, стопи та обличчя можуть набути жовтувато-помаранчевого тону. Головний маркер: білки очей лишаються білими.

Гаряча волога шкіра й пітливість. Надлишок гормонів змушує організм працювати «на підвищених обертах». Шкіра стає тонкою, гарячою і постійно вологою. Людина погано переносить спеку та пітніє навіть у спокої. Якщо це супроводжується прискореним пульсом, тремором рук, дратівливістю і схудненням за гарного апетиту — потрібен візит до ендокринолога.

Свербіж і раптові висипання. Свербіти шкіра може як від пересушування за гіпотиреозу, так і через реакцію організму на гіпертиреоз. В останньому випадку на тілі можуть з’являтися пухирі, які швидко змінюють локалізацію. Якщо така реакція триває понад 6 тижнів, це може вказувати на аутоімунний процес.

Ущільнення на гомілках. Рідкісний, але характерний симптом аутоімунної хвороби Грейвса — претибіальна мікседема. На передньому боці гомілок шкіра потовщується, червоніє та стає схожою на «апельсинову кірку».

Випадіння волосся і порідшання брів. Коли організму бракує гормонів, волосся стає тьмяним і ламким, випадає, а також може помітно порідшати зовнішній край брів. Якщо ж гормонів забагато, волосся стає дуже тонким і рівномірно рідшає по всій голові.

Звертайте увагу й на свої нігті. Якщо вони почали рости дуже повільно, постійно розшаровуються і стають крихкими або ж нігтьова пластина починає відшаровуватися загалом — зверніться до лікаря.

Супутніми симптомами дефіциту гормонів є:

постійна млявість;

апатія;

погіршення пам’яті;

повільний пульс;

збої менструального циклу.

Якщо гормонів забагато, ви можете відчути такі супутні симптоми:

тривожність;

безсоння;

різке схуднення;

відчуття піску чи двоїння в очах;

прискорене серцебиття.

Поставити діагноз лише за зовнішнім виглядом неможливо. Для перевірки щитоподібної залози призначають аналіз на ТТГ, показники вільного T3 і T4 та аналіз на антитіла з УЗД. Однак не варто самостійно йти на аналізи, краще спершу отримати консультацію лікаря і направлення лише на потрібні аналізи.

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Які солодощі захищають щитоподібну залозу та знижують холестерин

Нагадаємо, що мармелад виготовляють шляхом випаровування фруктових соків або пюре з додаванням натуральних загусників, як-от пектин чи агар-агар. Завдяки цим компонентам якісні ласощі допомагають знижувати рівень холестерину, виводити токсини, захищати печінку, нормалізувати обмін речовин, підтримувати роботу щитоподібної залози та зміцнювати суглоби.

Водночас важливо звертати увагу на склад продукту, оскільки промислові виробники часто використовують штучні барвники, ароматизатори та хімічні добавки, здатні викликати алергію.

Навіть натуральним мармеладом не варто зловживати, адже через вміст агар-агару можливий надлишок йоду, а висока концентрація цукру робить його небажаним для хворих на діабет, яким краще обирати спеціальні варіанти без цукру.

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