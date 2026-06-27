Подивіться на свої руки: лікарі назвали неочевидний симптом вкрай небезпечної хвороби

Ускладнене згинання пальців може свідчити про прихований діабет / © pexels.com

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Ускладнене випрямлення, біль та мимовільне згинання пальців у напрямку долоні є чіткими фізичними ознаками порушення вуглеводного обміну та хронічно високого рівня цукру в крові. Таке патологічне потовщення сполучної тканини та сухожиль часто виникає в організмі ще до офіційного діагностування діабету другого типу.

Про це повідомляє EgészségKalauz.

Вплив рівня цукру на суглоби рук

Хронічно високий рівень глюкози в крові серйозно пошкоджує кровоносні судини та поступово змінює еластичність сполучних тканин організму. Внаслідок цього сухожилля на руках товщають, запалюються і втрачають здатність плавно ковзати під кільцеподібними зв’язками. Саме ця фізична деформація спричиняє болісне застрягання та різке обмеження рухливості пальців.

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Зазвичай такі тривожні симптоми з’являються не раптово, а починаються з легкої ранкової скутості та відчуття стягування біля основи пальців. З прогресуванням стану пальці можуть назавжди залишитися зігнутими до долоні, а їхнє розгинання супроводжуватиметься гучним і болісним клацанням. Фахівці зазначають, що на тлі цих рухових проблем також суттєво зростає ризик защемлення нервів та розвитку тунельного синдрому зап’ястя.

Профілактика та ефективне лікування

Пацієнтам із подібними скаргами необхідно негайно пройти лабораторне обстеження та перевірити рівень цукру в крові натщесерце. На початкових стадіях захворювання швидке полегшення можуть принести звичайний відпочинок, фіксація шиною та місцеві протизапальні ін’єкції. Якщо ж консервативна терапія не дає бажаного результату, розв’язати проблему допоможе рутинне хірургічне втручання з розсічення затиснутих зв’язок.

Людям із підтвердженим цукровим діабетом варто враховувати, що післяопераційне відновлення тканин та повне одужання триватиме значно довше. Проте розвиток ускладнень опорно-рухового апарату кисті можна успішно попередити завдяки правильному способу життя, регулярним фізичним вправам та підтримці оптимальної ваги. Добре контрольований рівень цукру в крові є надійною гарантією збереження здоров’я внутрішніх органів та повної свободи рухів.

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