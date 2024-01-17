Погляньте на обличчя: дев'ять зовнішніх ознак, які вказують на хвороби серця

Вважається, що основний сигнал більшості хвороб серця — це біль в грудях. Однак деякі зовнішні ознаки на обличчі можуть також вказувати на певні проблеми.

Існує така цікава наука, як семіотика. Вона вивчає зовнішні прояви внутрішніх хвороб. Наприклад, лише поглянувши на обличчя людини, можна визначити, чи є у неї якісь проблеми з серцем.

Колір шкіри

Насамперед, за словами спеціалістів, на захворювання серця вказує колір шкіри. Особливо, якщо явно помітне синюшне забарвлення губ, шиї, рук, ніг, обличчя. Також повинна насторожити хвороблива блідість шкіряних покривів. Це все пов'язано з порушенням насичення киснем крові і з проблемами периферичного кровотоку.

Інколи на захворювання серця вказує жовтий відтінок шкіри. Це також ознака, що були сильно уражені тканини печінки.

Набряки

Ще одна важлива ознака, на яку варто звернути особливу увагу. Збільшений живіт, набряки гомілок, а також мішки під очима, які посилюються за ніч і можуть навіть зникати протягом дня.

Часте позіхання

Звичайно, позіхати корисно. Наприклад, за словами експертів, воно допомагає розслабитися, заспокоїтися. Але інколи позіхання може вказувати на серйозні проблеми зі здоров'ям. Позіхання — рефлекс, який спрямований на те, щоб організм наситив кров киснем. Тому надто часте позіхання, якщо ви виспалися, може вказувати, що серце нездорове.

Набряклі вени

Є певні вади серця, які пов'язані з затрудненою евакуацією крові з вен. В такому разі на шиї будуть добре помітні набряклі яремні вени, які пульсують і навіть можуть набрякати сильніше під час розмови чи фізичної активності.

Задишка

Спочатку вона з'являється лише під час фізичного навантаження, але пізніше навіть не вимагає сильних зусиль. Наприклад, задихатися людина може почати під час зав'язування шнурків. Надалі вона буде мучити навіть у стані спокою.

Любов до високих подушок

Якщо вам незручно спати на невисоких подушках, варто задуматися. Бажання підкласти під голову якнайбільше подушок може свідчити про проблеми малого кола кровообігу, а отже і серця.

Пульсуючі рухи

Людина з пороком серця може увесь час здійснювати пульсуючі рухи, які вона навіть не відчуває. Зокрема, головою. Така пульсація нерідко помітна і в зіницях хворого.

Повільність, тьмяний погляд

У стадії серцевого захворювання, коли вже відбувається сильне погіршення кровопостачання і починається кисневе голодування головного мозку, тьмяний погляд може стати одною з основних ознак хвороби. Також погіршуються і розумові здібності, людина швидко втомлюється, повільно рухається і говорить.

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