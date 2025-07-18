Погана новина для любителів сиру: учені виявили шкідливі "добавки"

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Спільне дослідження Університетського коледжу Дубліна та Падуанського університету в Італії показало, що молочні продукти, зокрема, сири містять велику кількість мікропластику. Вчені вважають, що крихітні пластикові частинки розміром 5 мм або менше можуть потрапляти в сир на різних етапах виробництва.

Про це повідомляє Daily Mail.

Найбільш забрудненими продуктами виявилися стиглі сири — ті, що витримувалися понад чотири місяці — з приголомшливими 1857 пластиковими частинками на кілограм.

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Для порівняння, це означає, що стиглий сир містить приблизно в 45 разів більше мікропластику, ніж бутильована вода.

Свіжі сири містили 1280 частинок на кілограм, тоді як навіть саме молоко було забруднене 350 шматочками мікропластику на кілограм.

Дослідники вважають, що сир містить більше мікропластику, ніж інші молочні продукти, через спосіб його виробництва.

«Синтетичний текстиль є ймовірним джерелом забруднення волокон, яке потенційно може потрапляти через системи фільтрації, захисний одяг (наприклад, лабораторні халати, рукавички або сітки для волосся в лабораторіях або на підприємствах харчової промисловості), залишки синтетичних матеріалів або волокна, що переносяться повітрям», — йдеться в дослідженні.

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Більші, неправильної форми фрагменти пластику, знайдені в сирі, ймовірно, утворилися внаслідок розпаду пластикової упаковки, технологічного обладнання або компонентів машин.

У чому небезпека мікропластику

Тривожно, що довгостроковий вплив мікропластику на здоров’я людини залишається незрозумілим.

Відомо, що пластмаси містять хімічні речовини, які є токсичними або канцерогенними, тому накопичення мікропластику може пошкодити тканини нашого організму.

У дослідженнях на гризунах було виявлено, що вплив високого рівня мікропластику пошкоджує органи, включаючи кишечник, легені, печінку та репродуктивну систему.

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У людей ранні дослідження показали потенційний зв’язок між впливом мікропластику та такими станами, як серцево-судинні захворювання та рак кишечника.

З цієї причини дослідники попереджають, що рівень мікропластику в молочних продуктах необхідно вивчати далі, щоб забезпечити безпеку споживачів.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що підсолоджувач еритритол, який міститься у газованих напоях, протеїнових батончиках і навіть зубній пасті, впливає на кровоносні судини мозку і може підвищити ризик інсульту.