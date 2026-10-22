"Поганий" холестерин боїться цих продуктів: що додати до раціону для здоров’я серця

Як знизити холестерин: 5 продуктів, які радять дієтологи / © freerangestock.com

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Холестерин необхідний організму для утворення клітин і вироблення гормонів. Водночас надлишок ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які часто називають «поганим» холестерином, може сприяти накопиченню бляшок в артеріях і підвищувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

На рівень холестерину може впливати і харчування. Деякі продукти допомагають організму виводити сполуки, пов’язані з холестерином, або зменшують його всмоктування у кишківнику.

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Про це повідомило видання Verywell Health.

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Зареєстрований дієтолог Александр ЛеРіц пояснив, що холестерин в організмі постійно виробляється, використовується, переробляється та виводиться. Певні компоненти їжі здатні впливати на окремі етапи цього процесу.

Овес

Овес, а також інші цільнозернові продукти, зокрема ячмінь, містять бета-глюкан — різновид розчинної клітковини. У травному тракті вона утворює гелеподібну масу, яка допомагає зв’язувати жовчні кислоти.

Оскільки для утворення нових жовчних кислот печінка використовує холестерин, їхнє посилене виведення може сприяти зниженню рівня ЛПНЩ у крові.

Бобові

Нут, сочевиця, квасоля та колотий горох також багаті на розчинну клітковину. Вона може зменшувати повторне всмоктування жовчних кислот, через що організм використовує більше холестерину для вироблення нових.

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Крім того, під час ферментації певних видів клітковини кишковими бактеріями утворюються коротколанцюгові жирні кислоти. Дослідники вивчають їхню потенційну роль у зменшенні вироблення холестерину печінкою.

Фрукти та овочі

Особливо корисними можуть бути яблука та цитрусові, оскільки вони містять пектин — різновид розчинної клітковини, що сприяє виведенню холестерину через травний тракт.

Фрукти й овочі також є джерелом рослинних стеролів. За структурою вони подібні до холестерину та можуть конкурувати з ним за всмоктування в тонкому кишківнику. У результаті частина холестерину не потрапляє до крові, а виводиться з організму.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, фісташки, насіння чіа та льону містять клітковину й ненасичені жири. Особливо корисним для контролю ЛПНЩ може бути заміщення ними продуктів із великою кількістю насичених жирів.

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Такі продукти можна додавати до каш, йогурту й салатів або використовувати як перекус.

Авокадо, оливкова олія та жирна риба

Ще одним способом підтримувати здоровий рівень холестерину є заміна джерел насичених жирів на продукти з ненасиченими жирами. Наприклад, замість вершкового масла можна використовувати оливкову олію, а жирне червоне м’ясо частіше замінювати рибою.

Лосось, форель і сардини також містять омега-3 жирні кислоти. Вони не обов’язково знижують рівень ЛПНЩ, однак можуть зменшувати рівень тригліцеридів і мають інші переваги для серцево-судинного здоров’я.

Нагадаємо, cередземноморська дієта відома своєю користю для серця, однак навіть у такому харчуванні є нюанси. Дієтологи назвали п’ять простих способів зробити раціон ще здоровішим.

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