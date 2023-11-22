Покращує пам'ять та запобігає погіршенню когнітивних функцій: несподіваний ранковий напій

Якщо ви хочете підтримати свій мозок і якомога довше залишатися здоровими, зменшивши погіршення когнітивних функцій з віком, додайте до свого раціону більше корисних для мозку продуктів. Особливо зранку.

Виявляється, дієта може відігравати важливу роль у когнітивному здоров'ї. Про це розповідають у She finds. Крім обмеження тих продуктів, які негативно впливають на роботу мозку, потрібно також додати ті, які багаті на антиоксиданти і сприяють стимуляції мозгової активності. Одним з найпростіших способів зробити це вранці. Просто замість кави привчіть себе випивати чай з куркумою.

Ми всі знаємо про те, як зелений час приносить користь загальному здоров'ю та покращує когнітивні функції. Але щоб додатково підбадьоритися під час сніданку, варто звернути увагу саме на чай з куркумою. Про це розповіла виданню дієтологиня Мері Сабат.

Куркума — популярна спеція, яка широко використовується під час приготування каррі та інших страв. Її вважають однією з найбільш корисних, завдяки протизапальним властивостям. Крім цього вона здатна творити справжні чудеса з вашим тілом і сприяти здоровій роботі мозку. Експерти кажуть, що це може навіть покращити пам’ять. Ось чому випити трохи чаю з куркумою вранці – це розумна звичка, яку варто впровадити.

Багато з переваг куркуми завдяки з’єднанню під назвою куркумін. Куркумін, як пояснює Сабат, відомий своїми сильними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Вважається, що хронічне запалення відіграє важливу роль у розвитку зниження когнітивних функцій і нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Зменшуючи запалення в мозку, куркумін може допомогти захистити від зниження когнітивних функцій.

Що можна пити замість кави зранку для покращення пам'яті і когнітивних функцій / Фото: Pexels

Окрім запобігання запаленню, куркумін також може сприяти виробленню нейротрофічного фактора мозку, або скорочено BDNF. BDNF — необхідний для виживання та росту нейронів і допомагає у формуванні нових зв’язків між ними. Вищі рівні BDNF пов’язані з покращенням пам’яті та когнітивних функцій.

Регулярне вживання чаю з куркумою може навіть допомогти захистити ваш мозок від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, завдяки тому факту, що він зменшує амілоїдні бляшки. Це білкові відкладення, які утворюються у вашому мозку. Хвороба Альцгеймера характеризується накопиченням бета-амілоїдних бляшок у мозку, які, як вважається, сприяють зниженню когнітивних функцій. Сабат впевнена, що куркумін може допомогти очистити ці бляшки з мозку, потенційно сповільнивши прогресування хвороби Альцгеймера. І її слова доводять деякі з досліджень.

Варто також зазначити, що куркума також має корисні властивості для серця. І, як зазначає Сабат, здорове серце може сприяти здоровому мозку. Хороше серцево-судинне здоров’я пов’язане з кращою когнітивною функцією, оскільки воно забезпечує постійне постачання мозку киснем і поживними речовинами.

Звичайно, важливо пам’ятати, що вживання одного простого напою не дасть вам ідеальної пам’яті і навіть не захистить вас від хвороб на все життя. Щоб зберегти свій розум якомога гострішим, у ваших інтересах включити низку здорових звичок у свій розпорядок дня. Але хоча це може бути лише один маленький крок, який потрібно зробити, потягуючи чай з куркумою щоранку, безперечно, є чудовим способом просуватися до здорового мозку на довгі роки.

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