Покращують пам’ять і зміцнюють серце: яка ще користь баклажанів, кому їх треба їсти

Ці овочі багаті на клітковину, містять калій, вітамін С і магній, тому вкрай корисні для здоров’я серця, імунітету та кишківника.

Баклажани – це доступні, невимовно смачні та вкрай корисні овочі з потужним умістом вітамінів і мінералів. Лікарі рекомендують обов’язково включати їх до щоденного раціону усім, хто хоче зміцнити імунітет, серце і загальне здоров’я організму. Розповідаємо, яка користь баклажанів для здоров’я людини, кому їх їсти не слід.

Які корисні властивості баклажанів для організму

Знижують вагу. На сто грамів овочів припадає лише 25 ккал, тому це ідеальний продукт для тих, хто дотримується дієти. За рахунок вмісту клітковини баклажани прекрасно насичують без загрози набору зайвих кілограмів.

На сто грамів овочів припадає лише 25 ккал, тому це ідеальний продукт для тих, хто дотримується дієти. За рахунок вмісту клітковини баклажани прекрасно насичують без загрози набору зайвих кілограмів. Допомагають кинути палити. Баклажани містять нікотинову кислоту, тому їх треба їсти усім, хто хоче швидко позбутися цієї шкідливої звички.

Баклажани містять нікотинову кислоту, тому їх треба їсти усім, хто хоче швидко позбутися цієї шкідливої звички. Налагоджують роботу кишечника. За рахунок вмісту рослинної клітковини овочі позитивно впливають на роботу травної системи, запобігають здуттю живота і важкості у шлунку.

За рахунок вмісту рослинної клітковини овочі позитивно впливають на роботу травної системи, запобігають здуттю живота і важкості у шлунку. Зміцнюють серце. Баклажани багаті на вітамін С, РР, вітаміни групи В, каротин, калій, магній та мідь. Тому будуть вкрай корисними для профілактики атеросклерозу, анемії, інсульту та інших захворювань серцево-судинної системи.

Баклажани багаті на вітамін С, РР, вітаміни групи В, каротин, калій, магній та мідь. Тому будуть вкрай корисними для профілактики атеросклерозу, анемії, інсульту та інших захворювань серцево-судинної системи. Зміцнюють імунітет. За рахунок потужного вмісту вітаміну С баклажани допомагають попередити вірусні та застудні захворювання.

За рахунок потужного вмісту вітаміну С баклажани допомагають попередити вірусні та застудні захворювання. Покращують пам’ять і знижують холестерин. Баклажани містять антоціани, речовини, які дають овочу фіолетове забарвлення. Саме вони покращують пам’ять, знижують рівень "поганого" холестерину та активізують роботу мозку.

Баклажани містять антоціани, речовини, які дають овочу фіолетове забарвлення. Саме вони покращують пам’ять, знижують рівень "поганого" холестерину та активізують роботу мозку. Нормаліують тиск. Овочі в достатній кількості містять солі калію та меланоген, щоб упливати на зниження тиску та покращення роботи серцевого міокарда.

Кому не можна їсти баклажани

Овочі не можна їсти, якщо є захворювання шлунку та кишківника – гастрит, коліт, виразка, панкреатит і діарея. Баклажани мають проносний ефект, тому їх вживання варто обмежити за діареї. Якщо є захворювання на цукровий діабет, овочі краще не їсти, бо вони можуть знижувати рівень цукру в крові.

Не варто купувати баклажани, якщо вони продаються біля дороги, овочі можуть містити токсини та інші шкідливі речовини. Також не слід вживати перезрілі баклажани, бо вони містять шкідливу речовину – соланін.

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