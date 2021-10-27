Поліція Чехії перевіряє людей з оточення президента Земана: підозрють у ненаданні своєчасної меддопомоги

Прокуратура відкрила справу.

Національне управління боротьби з організованою злочинністю Чехії перевіряє людей з оточення президента країни Мілоша Земана, якого вісторонили від посади через стан здоров'я.

Про це повідомляє видання Respekt.пер

Зазначається, що оточення Земана підозрюють їх у ненаданні своєчасної медичної допомоги главі держави в замку в Ланах, де він перебував до госпіталізації. Крім того, їх підозрюють у підробці і привласненні повноважень президента країни. Йдеться про можливу підробку підпису глави держави на документі щодо скликання нової Палати депутатів 8 листопада.

Наразі про хід справи прокуратура не повідомляє. Утім, в органі кажуть: обох випадках підозрюваним загрожує до двох років позбавлення волі.

"Зараз триває початкова фаза досудового процесу, яка тепер відома як скринінг. Метою розслідування є з’ясування та перевірка фактів, які можуть свідчити про скоєння злочину", - каже речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Як повідомлялося, Мілоша Земана госпіталізували 10 жовтня - на наступний день після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки. Причиною госпіталізації чеського президента називають хворобу печінки. Згодом з'явилася інформація, що відсторонять від посади через стан здоров'я.

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