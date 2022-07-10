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Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях: як її отримати

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Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях: як її отримати

Фото: Associated Press

Найти медичний заклад у Польщі можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. 

Як українці, котрі виїхали у Польщу, рятуючись від війни, можуть отримати медичну допомогу в цій країні.

Про це розповідають фахівці МОЗ.

Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:  

  • базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,
  • спеціалізована амбулаторна допомога,
  • діагностичні дослідження (за направленням лікаря),
  • лікування в стаціонарі,
  • психіатричне лікування,
  • реабілітація (крім курортів),
  • стоматологічні послуги.
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Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. 

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Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи: 

  • закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року  
  • якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. підтримку ЗСУ та створять нові робочі місця для громадян, які залишилися без роботи під час війни.
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Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

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