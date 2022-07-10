Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях: як її отримати

Найти медичний заклад у Польщі можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

Як українці, котрі виїхали у Польщу, рятуючись від війни, можуть отримати медичну допомогу в цій країні.

Про це розповідають фахівці МОЗ.

Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,

спеціалізована амбулаторна допомога,

діагностичні дослідження (за направленням лікаря),

лікування в стаціонарі,

психіатричне лікування,

реабілітація (крім курортів),

стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:

закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року

якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. підтримку ЗСУ та створять нові робочі місця для громадян, які залишилися без роботи під час війни.

Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.