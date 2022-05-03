Польща віддала своє серце Україні: дівчині зі Львівщини, яка страждала на серцеву недостатність, зробили трансплантацію у Варшаві

Польща віддала своє серце Україні: дівчині зі Львівщини, яка страждала на серцеву недостатність, зробили трансплантацію у Варшаві

Вперше в цій країні донорське серце пересадили українці.

У Варшаві 36-річна Юлія Скіп зі Львівщини, яка перебувала у критичному стані, отримала нове серце від поляка.

Про це повідомив Національний рух "За трансплантацію".

Раніше у Польща це було неможливо, адже Україна не є членом жодної міжнародної організації з координації трансплантацій у різних країнах. Тож, це перша операція з пересадки органів громадянам України в Польщі.

"В Україні з початком війни багато пацієнтів залишились без медичної допомоги, і багато пацієнтів, які потребують пересадки органів. І ось громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце поляка підійшло нашій дівчині з України, вони не задумуючись зробили пересадку і врятували їй життя", - додали в організації.

Юлія вже довгий час страждала на серцеву недостатність. Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму, через рідку форму кардіоміопатії. Дівчина чекала на донора та операцію. Однак війна все змінила.

Для мільйонів людей, та 36-річної мешканки України, яка у важкому стані вона потрапила до Польщі. Операція пройшла успішно.

Наразі українку чекатиме довгий період відновлення та реабілітації.

"Раніше цього не робили, бо Україна не є членом жодної міжнародної організації, яка координує трансплантації у різних країнах.

В 21 столітті, в час розвинутих технологій, людина може продовжити життя іншій людині навіть після смерті, а не зі зброєю в руках відбирати життя", - зазначили в організації.

Директорка з розвитку Першого медичного об’єднання Львова Ірина Заславець повідомила, що це справді подія та "вартий найбільшої поваги вчинок".

"З Юлею ми познайомилися в 2017. Дівчина була героїнею мого циклу матеріалів про трансплантологію. Він називався «Безсердечні». І саме в ньому депутати і урядники один на одного перекладали відповідальність за непрацюючу систему, нічого при цьому не роблячи. А Юля хіба сподівалася потрапити на операцію в колись дружній білорусі. «Невже в них немає серця до людей своїх?», – казала мама Юлі тоді про тих, хто позбавляв шансу на життя її дитину", - згадує Ірина Заславець.

Нагадаємо, двом евакуйованим з київського Охматдиту дітям у Львові провели трансплантацію серця та нирок.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору. Чоловік хворів на бульозну емфізему легеней понад 10 років, три з яких він практично не виходить з дому, адже був кисневозалежним. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців, кажуть медики.

Трансплантацію печінки провели 37-річній львів’янці Марії, яка мала цироз, нирки пересадили 40-річному Юрію з Донеччини і 45-річному Віталію з Тернопільщини.

Також медики зробили пересадку рогівки ока. Все це від одного донора - 54-річного чоловіка, який помер від геморагічного інсульту. Його стан був смертельним і його дружина та двоє дітей дали згоду на забір органів.

Нагадаємо, усі ці пересадки органів провели в один день і в одній лікарні.