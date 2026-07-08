Полуниця чи малина: яка ягода краще контролює цукор у крові, а яка містить більше вітаміну С

Малина / © pexels.com

Реклама

Полуниця та малина — одні з найулюбленіших літніх ягід. Обидві багаті на вітаміни, мінерали, клітковину й антиоксиданти, однак мають різні переваги для здоров’я. За словами експертів, малина краще підходить для підтримання стабільного рівня цукру в крові, тоді як полуниця є одним із найцінніших природних джерел вітаміну С.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Яка ягода краща для контролю рівня цукру в крові

Фахівці зазначають, що малина має кілька переваг для людей, які стежать за рівнем глюкози. Насамперед це пов’язано з високим вмістом клітковини. В одній склянці свіжої малини міститься приблизно 8 грамів харчових волокон — майже третина рекомендованої добової норми.

Реклама

Дослідження свідчать, що достатня кількість клітковини в раціоні людей із діабетом 2 типу пов’язана з кращими показниками рівня глюкози натще, гемоглобіну A1c та чутливості організму до інсуліну.

Ще одна перевага малини — низький глікемічний індекс. Завдяки цьому після її вживання рівень цукру в крові зростає поступово, без різких стрибків.

Крім того, експерти припускають, що речовини, які містяться в малині, можуть впливати на ферменти альфа-амілазу та альфа-глюкозидазу. Саме вони відповідають за розщеплення вуглеводів до глюкози. Через це процес засвоєння цукру може відбуватися повільніше, що допомагає підтримувати стабільні показники після прийому їжі.

Також малина є джерелом поліфенолів — природних антиоксидантів, які сприяють зменшенню запальних процесів, захищають клітини від пошкодження та, за даними досліджень, можуть бути пов’язані зі зниженням інсулінорезистентності й покращенням контролю рівня цукру.

Реклама

У чому головна користь полуниці

Полуниця вирізняється насамперед високим вмістом вітаміну С. В одній склянці нарізаних ягід міститься близько 98 мг цього вітаміну — більше, ніж рекомендована добова норма для більшості дорослих.

Вітамін С відіграє важливу роль у роботі імунної системи, підтримує функції лейкоцитів, допомагає організму боротися із запальними процесами та захищає клітини від ушкодження. Окрім цього, полуниця містить елагову кислоту й інші антиоксиданти, які також сприяють зміцненню природного захисту організму.

Не менш важливо, що вітамін С бере участь у виробленні колагену — білка, необхідного для підтримання пружності та еластичності шкіри. Разом із бета-каротином він також допомагає захищати клітини шкіри від негативного впливу зовнішніх чинників.

Ще одна перевага полуниці полягає в тому, що вітамін С покращує засвоєння заліза, особливо з продуктів рослинного походження.

Реклама

Що спільного між полуницею та малиною

Попри різні переваги, обидві ягоди мають схожий поживний склад. Вони низькокалорійні, містять небагато вуглеводів і є джерелами марганцю, магнію, калію та інших важливих мікроелементів.

Крім цього, і полуниця, і малина багаті на антиоксиданти — антоціани, флавоноли та елагову кислоту. Ці сполуки пов’язують із підтримкою здоров’я серцево-судинної системи, зменшенням запалення та захистом клітин від окисного стресу.

Нагадаємо, правильно підібрані інгредієнти здатні значно підвищити користь салату. Фахівці розповіли, які продукти варто поєднувати, щоб зробити страву максимально поживною.

Новини партнерів