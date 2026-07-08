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Полуниця чи малина: яка ягода краще контролює цукор у крові, а яка містить більше вітаміну С
Обидві ягоди містять антиоксиданти, клітковину та важливі вітаміни, але їхній вплив на організм різний. Експерти порівняли полуницю та малину й пояснили, у чому полягають головні переваги кожної з них.
Полуниця та малина — одні з найулюбленіших літніх ягід. Обидві багаті на вітаміни, мінерали, клітковину й антиоксиданти, однак мають різні переваги для здоров’я. За словами експертів, малина краще підходить для підтримання стабільного рівня цукру в крові, тоді як полуниця є одним із найцінніших природних джерел вітаміну С.
Про це повідомило видання Verywell Health.
Яка ягода краща для контролю рівня цукру в крові
Фахівці зазначають, що малина має кілька переваг для людей, які стежать за рівнем глюкози. Насамперед це пов’язано з високим вмістом клітковини. В одній склянці свіжої малини міститься приблизно 8 грамів харчових волокон — майже третина рекомендованої добової норми.
Дослідження свідчать, що достатня кількість клітковини в раціоні людей із діабетом 2 типу пов’язана з кращими показниками рівня глюкози натще, гемоглобіну A1c та чутливості організму до інсуліну.
Ще одна перевага малини — низький глікемічний індекс. Завдяки цьому після її вживання рівень цукру в крові зростає поступово, без різких стрибків.
Крім того, експерти припускають, що речовини, які містяться в малині, можуть впливати на ферменти альфа-амілазу та альфа-глюкозидазу. Саме вони відповідають за розщеплення вуглеводів до глюкози. Через це процес засвоєння цукру може відбуватися повільніше, що допомагає підтримувати стабільні показники після прийому їжі.
Також малина є джерелом поліфенолів — природних антиоксидантів, які сприяють зменшенню запальних процесів, захищають клітини від пошкодження та, за даними досліджень, можуть бути пов’язані зі зниженням інсулінорезистентності й покращенням контролю рівня цукру.
У чому головна користь полуниці
Полуниця вирізняється насамперед високим вмістом вітаміну С. В одній склянці нарізаних ягід міститься близько 98 мг цього вітаміну — більше, ніж рекомендована добова норма для більшості дорослих.
Вітамін С відіграє важливу роль у роботі імунної системи, підтримує функції лейкоцитів, допомагає організму боротися із запальними процесами та захищає клітини від ушкодження. Окрім цього, полуниця містить елагову кислоту й інші антиоксиданти, які також сприяють зміцненню природного захисту організму.
Не менш важливо, що вітамін С бере участь у виробленні колагену — білка, необхідного для підтримання пружності та еластичності шкіри. Разом із бета-каротином він також допомагає захищати клітини шкіри від негативного впливу зовнішніх чинників.
Ще одна перевага полуниці полягає в тому, що вітамін С покращує засвоєння заліза, особливо з продуктів рослинного походження.
Що спільного між полуницею та малиною
Попри різні переваги, обидві ягоди мають схожий поживний склад. Вони низькокалорійні, містять небагато вуглеводів і є джерелами марганцю, магнію, калію та інших важливих мікроелементів.
Крім цього, і полуниця, і малина багаті на антиоксиданти — антоціани, флавоноли та елагову кислоту. Ці сполуки пов’язують із підтримкою здоров’я серцево-судинної системи, зменшенням запалення та захистом клітин від окисного стресу.
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