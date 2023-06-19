Учені знайшли користь в помірному вживанні алкоголю — дослідження

Дослідники кажуть, що вони, можливо, зможуть пояснити, як помірне вживання алкоголю приносить користь серцю, і його основний ефект не пов’язаний зі змінами в крові, як колись вважали вчені, а від його дії на мозок.

Про це пише CNN.

Але оскільки алкоголь в будь-якій кількості також підвищує ризик раку, дослідники кажуть, що вони не радять людям вживати його. Натомість розуміння цього механізму може вказати на більш здорові способи отримати ту саму користь, наприклад, за допомогою фізичних вправ або медитації.

Десятиліттями великі епідеміологічні дослідження показували, що люди, які вживають помірну кількість алкоголю (менше одного напою на день для жінок і одного-двох напоїв на день для чоловіків), мають менший ризик серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, порівняно з людьми, які повністю утримуються від алкоголю, а також тими, хто п’є більше.

Проте вченим так і не вдалося точно визначити, чому це так. Схоже, що алкоголь підвищує рівень “хорошого” холестерину, а у тих, хто п’є, у крові знижується рівень липкого білка під назвою фібриноген, що може зменшити ризик утворення небезпечних тромбів. У невеликих кількостях алкоголь може підвищити чутливість до інсуліну. Але це, здається, не повністю пояснює користь.

Тож бостонська команда кардіологів вирішила шукати відповідь у іншому місці: в мозку.

Доктор Ахмед Таваколь, старший автор дослідження та співдиректор Центру дослідження серцево-судинного іміджингу в Масачусетській загальній лікарні, зауважив, що після того, як ви випили невелику кількість алкоголю, перед тим, як відчуєте "веселий стан", ви відчуваєте розслаблення.

"Якщо ми говоримо про короткостроковий вплив алкоголю, першою реакцією, яку люди відчувають, є певне зняття стресу", — сказав він.

Для цього дослідження Таваколь та його команда проаналізували звички щодо споживання алкоголю тисяч людей, які були зареєстровані в Біобанку Масачусетської загальної лікарні Brigham. Вони виявили, що люди, які вживали від одного до 14 напоїв на тиждень, мали менші шанси на серцевий напад чи інсульт, ніж ті, хто вживав менше одного напою на тиждень, навіть після коригування за генетичними, стилевими та іншими факторами ризику.

Крім того, вони проаналізували сканування мозку сотень цих людей і виявили, що ті, хто були прихильниками помірного споживання алкоголю, мали знижені реакції на стрес у амігдалі — частині мозку, яка обробляє страх і загрози, а також меншу кількість серцевих нападів і інсультів.

"Ми встановили, що зміни в мозку у тих, хто помірно споживає алкоголь, пояснюють значну частку захисного впливу на серце", — зазначив Таваколь.

Переваги були особливо помітними серед людей із історією тривоги.

"Алкоголь був удвічі ефективніший у зменшенні серйозних небажаних серцево-судинних захворювань у осіб зі стресом та тривогою, — сказав Таваколь. — У більшості пацієнтів це складало близько 20%, а серед осіб з попередньою тривогою — зниження ризику на 40%".

Таваколь вивчає те, що називається стресовою нейронною мережею, яка зосереджена навколо частини мозку, відомої як амігдала. Коли амігдала перебуває в перевищеному стані активності, вона активує симпатичну нервову систему, готуючи організм до реакції "боротьба або втеча".

Це призводить до підвищення артеріального тиску та збільшення запалення. У процесі також активуються певні нейрони, які спонукають кістковий мозок випускати більше прогресивних запальних клітин.

Ендокринна система активується і виробляє кортизол, повідомляючи організму зберігати жир, що збільшує ризик розвитку діабету та високого артеріального тиску, а також адреналін, який додатково підвищує артеріальний тиск. З часом цей ланцюг ефектів може збільшувати ризик серцевих нападів і інсультів.

Сканування мозку споживачів алкоголю у помірних дозах показувало помітно меншу активність в амігдалі порівняно з тими, хто не споживає алкоголь або споживає його у великих кількостях, повідомив Таваколь.

Навіть якщо вони не вживали їжу перед скануванням і в їх організмі не було алкоголю, це свідчить про те, що помірний спосіб споживання алкоголю може мати ефект навіть після відходу від початкового "зворушення".

Проте дослідники виявили, що будь-яка кількість споживання алкоголю підвищує ризик виникнення ракових захворювань, тому важливо знаходити альтернативні методи зменшення стресу.

"За тієї самій кількості алкоголю, яка “захищає” від серцево-судинних захворювань, ми бачимо подібне збільшення ризику раку, тому ми не пропонуємо велику кількість алкоголю для поліпшення здоров'я", — зазначив Таваколь.

Він сказав, що два хороші варіанти для заміни легкого споживання алкоголю з метою зниження стресу — це медитація та фізичні вправи. Також можливо, що колись буде розроблено ліки, які зможуть зменшувати вплив стресу на організм.

Деякі експерти, які не брали участь у дослідженні, критично ставляться до його методів та повідомлення.

"В цій складній роботі намагаються розібратися, чому помірне споживання алкоголю може пов'язуватися з меншим ризиком серцевого нападу", — заявив Навід Саттар, професор метаболічної медицини в Університеті Глазго.

"Проблема полягає в тому, що ми знаємо, що будь-яка кількість алкоголю пов'язана з більшим ризиком виникнення інсультів та серцевої недостатності, а також зі збільшенням ризику раку та смертності від серцево-судинних захворювань", — заявив Саттар у своєму зверненні.

"Тому концентрація лише на одному невеликому аспекті, навіть якщо він правдивий, створює неправильне враження, а теза про краще серцеве здоров'я за помірного споживання алкоголю утримує старі міфи, від яких ми справді повинні відмовитися".

Петра Меєр, професорка громадського здоров'я в Університеті Глазго, зауважила, що дослідження може показати лише асоціації. Воно не може довести, що саме алкоголь є причиною того, що люди, які помірно споживають алкоголь, є менш напруженими.

Раніше ми писали про те, що вчені пояснили, як вживання алкоголю прискорює старіння.

Читайте також: