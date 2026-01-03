Помилки під час схуднення: їх допускають майже всі

Експертка назвала головні помилки на шляху до схуднення / © Pixabay

Навіть найінтенсивніші тренування у спортзалі не принесуть бажаного результату, якщо допускати типові помилки в харчуванні. Вони можуть звести нанівець усі зусилля, заважаючи росту м’язів або процесу спалювання жиру.

Нутриціологиня Ольга Шаєвська назвала найпоширеніше помилки, що заважають схуднути.

Мало вживаєте води

Коли організму не вистачає рідини, його функціонування погіршується: знижується витривалість, з’являється втома, можливі набряки. Воду треба пити до, під час та після фізичної активності — орієнтуйтеся на 30 мл на кожен кілограм маси тіла. Достатній рівень гідратації необхідний для обміну речовин. Зневоднення уповільнює процес жироспалення.

Занадто низька калорійність раціону

Якщо ви обмежуєте себе в їжі під час активних тренувань, це може зашкодити організму. При значному дефіциті калорій тіло втрачає не жир, а м’язову масу. Це одна з найнебезпечніших стратегій для здоров’я.

Недостатньо білка в раціоні

Без достатньої кількості білка м’язи не ростуть, а руйнуються. Щоб тканини відновлювалися і збільшувалися в об’ємі, організму потрібен будівельний матеріал білок. Він повинен бути присутнім у кожному прийомі їжі: яйця, сир, риба, м’ясо птиці, бобові, йогурт, тофу.

Солодке після тренування

Якщо після заняття з’їсти торт замість повноцінної вечері — це зашкодить фігурі. Прості цукри не допомагають м’язам відновлюватися, а лише заважають схудненню. Такий підхід зводить нанівець усі зусилля у спортзалі.

Пропуск їжі після тренування

Дехто вважає, що після вечірнього тренування вже пізно їсти, і взагалі відмовляється від вечері. Без харчування м’язи не отримають необхідних речовин для відновлення. Важливо поїсти протягом години після заняття — навіть легкий перекус кращий, ніж повна відмова від їжі.

