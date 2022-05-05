Понад 40 днів пекла: акушерка з Чернігова допомогла народитися 136 малюкам під час бойових дій

Понад 40 днів пекла: акушерка з Чернігова допомогла народитися 136 малюкам під час бойових дій

Сьогодні Міжнародний день акушерки. Вітаємо вас!

А ще сьогодні в Україні триває війна. І на жаль, діти народжуються в умовах смертельної небезпеки. Нове життя з‘являється там, де окупанти сіють смерть.

Ця історія стала однією з багатьох у серії про хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни.

Наша героїня — старша акушерка КНП "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради Віра Целик. Вона змогла потурбуватися про новонароджених в одному з міст, яке пережило пекло, повідомили у МОЗ.

Від першого дня війни й протягом 46 днів жаху, пострілів, відсутності комунікацій акушерка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі, приймала пологи (під час бойових дій — у бомбосховищі) та підтримувала породіль.

Увесь час медикиня жила в медзакладі.

За цей час у місті, де була посіяна смерть, в пологовому народилося 136 дітей, в тому числі дві двійні та три трійні.

Крім того, 22 дитини з малою вагою під час війни виходили в спеціальних боксах, де підтримується життєдіяльність немовлят.

Через постійні обстріли та вибухи у місті не було світла, але працювали генератори.

Віра — одне із тисяч облич сміливості українців під час війни, стомлене, але мужнє і непокірне.

Нагадаємо, внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова, що армія РФ вчергове здійснила 13 березня, в приміщення міської лікарні №3 потрапив ворожий снаряд. Він вщент зруйнував рентгенологічне відділення.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень, як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.