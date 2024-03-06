Попри великі ризики: львівські хірурги успішно провели надскладну операцію

Львівські лікарі видалили на шиї 15-річного хлопця пухлину, яка могла задушити його або спричинити інсульт будь-якої миті.

Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая успішно провели рятівну, але дуже ризиковану операцію. 15-річний юнак з Одеси та його батьки довірилися лікарям, щоб ті видалили велику пухлину, розташовану поблизу дуже важливого сплетіння судин та нервів.

Про надскладне хірургічне втручання повідомило Перше медичне об'єднання Львова

"Пацієнт — Артем з Одеси. Коли розпочалася велика війна, хлопець з родиною виїхав за кордон. Батьки прагнули убезпечити сина від ракетних атак, однак на чужині його наздогнала інша небезпека — удар по здоров’ю", – йдеться у дописі в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що під час перебування за кордоном Артем помітив на своїй шиї припухлість. За короткий проміжок часу вона збільшилася до розмірів курячого яйця. Після проведення УЗД іноземні лікарі зробили висновок, що це може бути пухлина.

Артем повернувся до Одеси, де йому зробили МРТ і КТ. Результати досліджень підтвердили наявність пухлини, попередньо доброякісної. Але найбільшим викликом для лікарів стало небезпечне розташування новоутворення. Пухлина знаходилася в оточенні важливих нервів та судин і тиснула на трахею.

В такому випадку хірургічне втручання – це великий ризик. Але без операції хлопець неодмінно загинув би. Тому родина прийняла рішення довіритися професіоналізму львівських хірургів.

“Коли хижак нападає на жертву, він завжди кусає в шию — там зосереджені всі життєво важливі судини та нерви. Пухлина в Артема знаходилася в межах судинно-нервового пучка: його утворюють сонна артерія, внутрішня яремна вена і блукаючий нерв. Також — шийне нервове сплетіння. Якщо під час операції зачепити будь-що із цього, виникнуть серйозні ускладнення і дитина може загинути”, – розповів про складність операції медичний директор Дитячої Лікарні Святого Миколая, хірург Олександр Калінчук.

Коли нарешті проводили останнє передопераційне обстеження, яке підтвердило що пухлина доброякісна, вона вже встигла вирости до розміру груші та відчутно ускладнювала дихання юнакові. Діаметр трахеї Артема звузився до 6 мм, тоді як в нормі має бути від 16 до 25 мм.

"Аби не пошкодити судини та зберегти життєво необхідні нерви, Артема оперували під мікроскопом. Також наші хірурги задіяли спеціальні ультразвукові ножиці – це обладнання самостійно підбирає необхідну температуру нагріву тканин та мінімізує крововтрату", – розповіли лікарі.

Операція тривала майже три години. Команді дитячих хірургів львівської клініки вдалося не зачепити жодного нерва чи судини та повністю видалити небезпечне новоутворення.

Повідомляється, що Артем повністю одужав і вже повернувся додому.

Артем з Одеси повністю одужав

Нагадаємо,в Комплексному онкологічному центрі Сільве хірурги видалили пухлину головного мозку професійному гітаристу Крістіану Нолену. Під час операції чоловік грав на гітарі.

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