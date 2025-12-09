Популярна дієта може запускати процеси передчасного старіння: що знайшли вчені

Дієта / © Freepik

Нове дослідження американських науковців свідчить: жорсткі варіанти кето-дієти можуть прискорювати старіння клітин у чоловіків. У жінок, які дотримувалися такого ж плану харчування, схожих змін не виявили. Вчені пояснюють цю різницю тим, що чоловічий та жіночий організми по-різному реагують на стрес через вплив гормонів.

Про це повідомило видання earth.com.

Команда під керівництвом професора Девіда Гіуса вивчала мишей, яких посадили на дієту з дуже низьким вмістом вуглеводів і високим рівнем жирів — тобто на сувору кето-схему. Уже за кілька тижнів у самців почали накопичуватися «старіючі» клітини у серці та нирках. Це клітини, які перестають ділитися через стрес, але продовжують залишатися живими та запаленими

У крові самців також зростав рівень молекул, пов’язаних з оксидативним стресом — станом, який пошкоджує білки, жири та ДНК. Усе це може ускладнювати роботу органів.

Самиці мишей на тій самій дієті таких змін не мали. Хоча вони теж перебували у стані кетозу, їхні серце та нирки залишалися майже без змін.

Коли науковці перевели на цю ж дієту старших самок мишей, у яких природно нижчий рівень естрогену, їхні результати стали схожими на чоловічі — більше пошкоджених клітин і більше оксидативного стресу.

Щоб перевірити, чи саме естроген захищає тканини, частині самців ввели цей гормон. Після цього вони вже не мали різкого зростання старіючих клітин або пошкоджень. Тобто естроген допоміг організму краще впоратися з навантаженням дієти.

Схожі висновки підтверджують і попередні дослідження: естроген активує в клітинах гени, пов’язані з антиоксидантним захистом і довголіттям.

Коли самцям мишей давали відомі антиоксидантні засоби — N-ацетилцистеїн, альфа-ліпоєву кислоту, вітамін С або препарат, що працює як фермент MnSOD, — кількість старіючих клітин зменшувалася. Запальні показники в крові також поверталися до норми.

Це свідчить, що кето-дієта створює додатковий стрес для організму, але деякі механізми можуть його пом’якшувати.

Дослідники наголошують: результати на мишах не можна повністю переносити на людей. Але вони доповнюють наявні дані про те, що суворі кето-дієти не є нейтральними для здоров’я.

У дослідженнях за участю жінок, які дотримувалися кетогенного харчування, фіксували значне зростання рівня «поганого» холестерину ЛПНЩ. Раніше також повідомлялося про можливі ризики для нирок, печінки та балансy поживних речовин за тривалого дотримання кето-дієт.

В інших дослідах самці мишей, які довго перебували на кето, накопичували більше жиру в печінці та гірше контролювали рівень глюкози. Частково ці зміни зникали, коли їх повертали на стандартний раціон.

Науковці підкреслюють: кето — це не «легка» дієта, а дуже потужне втручання в метаболізм. Реакція на неї залежить від статі, гормонального фону та індивідуальних особливостей.

Попри ризики, кето-дієта є ефективною медичною терапією для людей з лікарсько-резистентною епілепсією.

Для тих, хто переходить на «кето» заради схуднення або контролю рівня цукру, експерти радять обов’язково робити це під наглядом лікаря, регулярно перевіряти ключові показники крові та зважати на те, що менш суворі харчові зміни можуть давати подібний результат з меншим стресом для організму.

