Популярна дієта зміцнює мозок: про що йдеться

Кетодієта може знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера, впливаючи одразу на кишківник та мозок.

Дослідження, опубліковане в Journal of Neurochemistry (JN), показало: у носіїв гена APOE4 — головного генетичного фактора ризику пізньої форми Альцгеймера — такий раціон відновлює мікробіом кишківника та покращує метаболізм мозку.

Експерименти показали, що кетодієта підвищувала кількість корисних бактерій Lactobacillus johnsonii та L. reuteri та знижувала рівень умовно патогенних мікроорганізмів.

Ці зміни були пов’язані з покращенням роботи мітохондрій, балансу нейромедіаторів та обміну ліпідів у мозку — факторів, критично важливих для когнітивного здоров’я.

Автори вважають, що кетодієта може стати персоналізованою стратегією харчування для зниження ризику нейродегенеративних захворювань, особливо у жінок зі спадковою схильністю до Альцгеймера.

Довідка:

Кетогенна (кето) дієта — це раціон з високим вмістом жирів, помірним вмістом білків та дуже низьким вмістом вуглеводів, що приводить організм у стан кетозу. У стані кетозу тіло, замість вуглеводів, починає використовувати жир як основне джерело енергії, спалюючи його для отримання енергії та утворення кетонових тіл.

