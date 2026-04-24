Популярна добавка може бути токсичною: невролог назвав вітамін, надлишок якого викликає оніміння кінцівок та біль

Невролог назвав вітамін, надлишок якого може бути токсичним для організму

Надмірне захоплення популярними вітамінними добавками може серйозно зашкодити здоров’ю нервової системи. Британський невролог попередив про небезпеку передозування, яке здатне незворотно пошкодити сенсорні нейрони.

Про це пише Daily Express.

Для стабільної роботи організму вкрай важливо отримувати достатню кількість вітамінів і мінералів. Зазвичай здорового раціону цілком вистачає, проте іноді лікарі радять додатково приймати аптечні добавки.

Утім, безконтрольне вживання вітамінів таїть у собі приховану загрозу. Невролог Байбінг Чен (відомий як доктор Бін) попереджає, що популярна думка про повну безпеку «натуральних» добавок — це небезпечна помилка. За його словами, певні сполуки можуть стати справжньою отрутою для тіла.

Зокрема, жиророзчинні вітаміни A, D, E та K мають здатність накопичуватися в тканинах, що з часом призводить до токсичного ефекту. При цьому лікар наголошує: навіть водорозчинні вітаміни групи B та C, надлишок яких зазвичай виводиться природним шляхом, за певних умов теж можуть зашкодити здоров’ю.

Особливу увагу фахівець приділив вітаміну B6, відомому також як піридоксин. Цей елемент відіграє ключову роль в обміні речовин, допомагаючи організму витягувати енергію з їжі та виробляти гемоглобін для транспортування кисню в крові.

Попри те, що B6 міститься у звичних продуктах — від вівсянки та бананів до м’яса птиці й арахісу, — його концентрація в аптечних добавках може бути небезпечною. Доктор Бінг підкреслив: багато пацієнтів щиро дивуються, дізнавшись, що отримати передозування цим вітаміном цілком реально, якщо приймати його безконтрольно.

«Як невролог, я доволі часто зустрічаю такі випадки, і при високих рівнях вітаміну B6 стає більш токсичним, порушує нормальну нейрональну сигналізацію та може надмірно стимулювати та пошкоджувати сенсорні нейрони, що потім призводить до дегенерації цих нервових волокон», — попередив лікар.

Надлишок вітаміну B6 в організмі загрожує розвитком периферичної нейропатії. За словами доктора Бінга, через спотворення сенсорних сигналів, що надходять до мозку, пацієнти починають відчувати оніміння, печіння, біль та втрачають рівновагу.

Експерт наголошує: небезпека зазвичай криється не в одноразовому прийомі великої дози, а в поступовому накопиченні речовини. Як приклад він навів випадок молодого пацієнта, який водночас вживав мультивітаміни, енергетики, засоби проти стресу та снодійне. Кожен із цих продуктів містив B6, що в сумі призвело до ураження нервів.

Лікар застерігає, що навіть після повної відмови від добавок організм не завжди може відновитися на сто відсотків. При цьому невролог підкреслює, що не виступає проти вітамінів як таких і сам їх вживає, проте закликає підходити до цього з розумом: приймати препарати лише за показаннями та підбирати дозування індивідуально.

