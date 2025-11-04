Популярна добавка від безсоння може бути смертельно небезпечною: що показало нове дослідження

Серце / © Credits

Реклама

Мелатонін, який зазвичай позиціонують як натуральний засіб для покращення сну, може мати небажаний вплив на серце. Дослідження виявило тривожну тенденцію серед людей, що приймали мелатонін протягом року і більше.

Про це повідомило видання EurekAlert.

Вчені проаналізували п’ятирічні медичні записи понад 130 тисяч дорослих із безсонням, які приймали мелатонін не менше року. Їх порівняли з людьми, що мали безсоння, але не приймали гормон сну.

Реклама

Результати показали, що:

у групи, яка тривалий час уживала мелатонін, ризик серцевої недостатності був на 90% вищий (4,6% проти 2,7%);

ймовірність госпіталізації через серцеву недостатність — у 3,5 раза більша (19% проти 6,6%);

ризик смерті від будь-яких причин — майже удвічі більший (7,8% проти 4,3%) протягом п’яти років.

Автор дослідження, доктор Екенеділічукву Ннаді з SUNY Downstate у Брукліні, наголосив: «Добавки мелатоніну можуть бути не такими нешкідливими, як зазвичай вважається. Якщо наше дослідження буде підтверджено, це може вплинути на те, як лікарі консультують пацієнтів щодо снодійних засобів».

Водночас дослідники зауважують, що робота має обмеження — зокрема, частина пацієнтів могла приймати мелатонін без рецепта, а тому не була врахована в електронних записах. Крім того, результати не доводять прямий причинно-наслідковий зв’язок, тож потрібні подальші дослідження.

Мелатонін — гормон, який природно виробляється в організмі для регуляції сну, — часто продають як безпечну добавку. Однак, як нагадує професорка Колумбійського університету Марі-П’єр Сен-Онж, у США мелатонін не схвалений як засіб від безсоння, а його тривале використання без лікарського нагляду може бути ризикованим.

Реклама

Нагадаємо, дієтологи розкрили простий спосіб покращити сон. Виявилося, що йдеться про вживання звичайного ківі — скромного фрукта із потужними властивостями, який часто недооцінюють.