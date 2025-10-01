ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров'я
Популярна ягода захистить від тромбів: зараз її сезон

Облепіха містить понад 190 корисних сполук, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Облепіха

Облепіха / © Pixabay

У вересні дозріла ще одна ягода, яка є невичерним джерелом корисних речовин: антиоксидантів, мінералів, вітамінів, жирних кислот, амінокислот та мікроелементів.

А нещодавні дослідження вчених встановили ще одну властивість облепіхи — вона може знижувати активність тромбоцитів і перешкоджати утворенню тромбів.

Результати вказують на те, що облепіха може бути перспективним джерелом натуральних антиагрегантів, які в майбутньому допоможуть у профілактиці серцево-судинних захворювань.

Крім цього, регулярне споживання цієї ягоди допоможе зміцнити захисні сили організму і в дорослих, і у дітей, а також знизити тиск, рівень стресу, зміцнити судини, зняти нервову напругу, допоможе заснути тощо. У цій ягоді корисними є всі її частини: м’якоть, кісточки, сік, олія. Вона містить понад 190 корисних сполук.

Однак ягоди облепіхи мають притипоказання. Її не можна їсти у разі панкреатиту, холециститу, гепатиту і сечокам’яній хворобі.

Раніше ми писали про користь слив. Ці фрукти корисні для лікування і профілактики низки захворювань, зокрема порушень травлення, серцево-судинних захворювань та остеопорозу. Вони покращують роботу кишківника.

