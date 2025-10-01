- Дата публікації
Популярна ягода захистить від тромбів: зараз її сезон
Облепіха містить понад 190 корисних сполук, які позитивно впливають на наше здоров’я.
У вересні дозріла ще одна ягода, яка є невичерним джерелом корисних речовин: антиоксидантів, мінералів, вітамінів, жирних кислот, амінокислот та мікроелементів.
А нещодавні дослідження вчених встановили ще одну властивість облепіхи — вона може знижувати активність тромбоцитів і перешкоджати утворенню тромбів.
Результати вказують на те, що облепіха може бути перспективним джерелом натуральних антиагрегантів, які в майбутньому допоможуть у профілактиці серцево-судинних захворювань.
Крім цього, регулярне споживання цієї ягоди допоможе зміцнити захисні сили організму і в дорослих, і у дітей, а також знизити тиск, рівень стресу, зміцнити судини, зняти нервову напругу, допоможе заснути тощо. У цій ягоді корисними є всі її частини: м’якоть, кісточки, сік, олія. Вона містить понад 190 корисних сполук.
Однак ягоди облепіхи мають притипоказання. Її не можна їсти у разі панкреатиту, холециститу, гепатиту і сечокам’яній хворобі.
