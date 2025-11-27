Сон / © pexels.com

Багато людей вважають звичку спати, згорнувши руки до грудей, безпечною та зручною. Та медики наголошують: таке положення — відоме в мережі як «поза тиранозавра» — може поступово викликати оніміння, поколювання та навіть тривале ушкодження нервів.

Про це повідомило видання Huffpost.

Фахівець зі сну Радж Дасгупта пояснює, що тривале згинання рук порушує кровообіг і стискає нервові канали, через що люди щоранку прокидаються з онімінням, поколюванням або «мертвими» руками. Згодом це може спричиняти скутість та біль у плечах. Ортопед Метью Беннетт додає: у деяких людей проявляється подразнення нервів, подібне до синдрому карпального каналу, коли нерв у зап’ясті зазнає надмірного тиску.

Фізіотерапевт Кіран Шерідан зазначає, що в його пацієнтів найпоширеніші скарги — це потреба постійно струшувати руки вранці, стріляючий біль або складність утримувати предмети. Такі ознаки свідчать про те, що нервова система отримує надмірне навантаження, й ігнорувати їх не варто. Якщо симптоми повторюються щодня або не зникають протягом кількох годин після пробудження, лікарі рекомендують негайно пройти консультацію.

Психологиня Джудіт Мерайо Барредо звертає увагу на те, що ця поза інколи пов’язана з емоційним станом людини. Деякі пацієнти виявляють підвищену тривогу або накопичений стрес — і підсвідомо приймають захисні, «закриті» пози під час сну. У своїй практиці вона мала пацієнтку, яка регулярно прокидалася міцно згорнувшись, із напругою в плечах та щелепі, і це стало першим сигналом для роботи з тривожністю.

Медики наголошують, що змінити звичку силою волі неможливо, але можна фізично обмежити згинання рук. Для цього Беннетт радить обмотати лікоть м’яким рушником з легкою фіксацією — це створює бар’єр, який не дає руці повністю згинатися. Якщо болить зап’ястя, допоможе м’який нічний бандаж. Тим, хто спить на боці, фахівці рекомендують класти невелику подушку між руками і грудьми або використовувати подушку для тіла, щоб утримувати руки у нейтральному положенні. Якщо сон на спині, руки краще розташовувати вздовж тіла або на подушці біля стегон.

Додатково спеціалісти радять знижувати напруження нервової системи перед сном: допомагають дихальні вправи, легка розтяжка, заспокійлива вечірня рутина та мінімізація стресу перед відпочинком.

Медики підсумовують: якщо реагувати на перші сигнали — оніміння, поколювання, втомленість рук — і скоригувати звички сну, можна уникнути тривалого ушкодження нервів. Але багатомісячне ігнорування симптомів здатне погіршити стан. Саме тому фахівці радять не чекати — і вже сьогодні звернути увагу на те, як ви спите.

