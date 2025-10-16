Популярна спеція виявилася природним щитом від вірусів - вона є у кожному магазині

Кардамон / © Pixabay

Екстракт насіння кардамону здатний активувати природні захисні механізми організму проти вірусів.

Про це пише Foods.

Експерти з’ясували, що гарячий водний екстракт кардамону та його основний активний компонент 1,8-цинеол посилюють вироблення інтерферонів І типу. Ці молекули відіграють ключову роль у противірусному захисті, допомагаючи клітинам розпізнавати вірусні РНК та ДНК та зупиняти розмноження патогенів на ранніх стадіях інфекції.

Експерименти на клітинах легень людини показали: навіть природні сполуки, що містяться у прянощах, можуть запускати складні імунні реакції, які можна порівняти за ефективністю з дією лікарських препаратів.

Раніше повідомлялося, що мексиканське орегано може стати основою для розробки нових природних засобів терапії раку молочної залози, зокрема для пацієнток із підтипом потрійно-негативного раку, який важко піддається лікуванню стандартними методами.