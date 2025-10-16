- Дата публікації
Популярна спеція виявилася природним щитом від вірусів - вона є у кожному магазині
Екстракт насіння кардамону активує захист організму проти вірусів.
Екстракт насіння кардамону здатний активувати природні захисні механізми організму проти вірусів.
Про це пише Foods.
Експерти з’ясували, що гарячий водний екстракт кардамону та його основний активний компонент 1,8-цинеол посилюють вироблення інтерферонів І типу. Ці молекули відіграють ключову роль у противірусному захисті, допомагаючи клітинам розпізнавати вірусні РНК та ДНК та зупиняти розмноження патогенів на ранніх стадіях інфекції.
Експерименти на клітинах легень людини показали: навіть природні сполуки, що містяться у прянощах, можуть запускати складні імунні реакції, які можна порівняти за ефективністю з дією лікарських препаратів.
Раніше повідомлялося, що мексиканське орегано може стати основою для розробки нових природних засобів терапії раку молочної залози, зокрема для пацієнток із підтипом потрійно-негативного раку, який важко піддається лікуванню стандартними методами.