ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
1 хв

Популярна спеція знижує рівень холестерину — вона є в кожному магазині

Спеції і трави не тільки надають смаку та аромату вашим стравам, а й корисні для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кмин

Кмин / © Pixabay

Насіння чорного кмину має властивості, корисні для боротьби з ожирінням. Екстракт насіння значно зменшує накопичення ліпідів у клітинній моделі, не виявляючи токсичності.

Дослідження, опубліковане у Food Science & Nutrition (FS&N) показало, його здатність пригнічувати ключові гени, які відповідають за утворення жиру.

Ефект було перевірено під час клінічного дослідження за участю людей. Група, яка протягом 8 тижнів щодня вживала по 5 г порошку чорного кмину, продемонструвала кращий результат в ліпідному профілі крові.

За результатами експерименту, в учасників зафіксували зниження рівня тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності та загального холестерину. Одночасно спостерігалося підвищення рівня ліпопротеїнів високої густини. У контрольній групі, яка не отримувала добавку, істотних змін виявлено не було.

Отримані дані свідчать про потенціал чорного кмину як засіб для керування вагою завдяки комбінованій антиадипогенній та гіполіпідемічній дії.

Раніше ми писали про користь інший спецій для здоров’я. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
738
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie