Кмин / © Pixabay

Насіння чорного кмину має властивості, корисні для боротьби з ожирінням. Екстракт насіння значно зменшує накопичення ліпідів у клітинній моделі, не виявляючи токсичності.

Дослідження, опубліковане у Food Science & Nutrition (FS&N) показало, його здатність пригнічувати ключові гени, які відповідають за утворення жиру.

Ефект було перевірено під час клінічного дослідження за участю людей. Група, яка протягом 8 тижнів щодня вживала по 5 г порошку чорного кмину, продемонструвала кращий результат в ліпідному профілі крові.

За результатами експерименту, в учасників зафіксували зниження рівня тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності та загального холестерину. Одночасно спостерігалося підвищення рівня ліпопротеїнів високої густини. У контрольній групі, яка не отримувала добавку, істотних змін виявлено не було.

Отримані дані свідчать про потенціал чорного кмину як засіб для керування вагою завдяки комбінованій антиадипогенній та гіполіпідемічній дії.

