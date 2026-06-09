Популярна страва може допомагати виводити мікропластик з кишечника: що показало дослідження

Кімчі / © pixabay.com

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Популярна корейська страва кімчі, відома своїми корисними властивостями для травлення, може мати ще одну несподівану перевагу. Нове дослідження показало, що один із пробіотичних штамів, які містяться в кімчі, здатний зв’язувати нанопластик у кишечнику та сприяти його виведенню з організму. Втім, наразі ці результати підтверджені лише в лабораторних умовах та на тваринах.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Учені досліджували специфічний штам молочнокислих бактерій, виділений із кімчі. Під час експериментів на моделі людського кишечника бактерії змогли зв’язати близько 57% нанопластикових частинок. Також з організму мишей, які отримували пробіотичний штам, виводилося приблизно вдвічі більше нанопластику, ніж у тварин, які не отримували цих бактерій.

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Автори роботи пояснюють, що бактерії можуть діяти за принципом «липучки»: поверхня клітин притягує та утримує частинки пластику, після чого вони проходять через травний тракт і залишають організм природним шляхом.

Водночас дослідники наголошують, що поки зарано говорити про аналогічний ефект у людей. Для цього необхідні окремі клінічні випробування. Крім того, невідомо, чи містить магазинне кімчі саме той пробіотичний штам, який використовувався під час дослідження.

Попри це, експерти зазначають, що кімчі вже давно вважається корисним продуктом для підтримання здоров’я кишечника. Завдяки процесу ферментації воно містить корисні бактерії, а також клітковину, яка слугує поживним середовищем для кишкової мікрофлори. У половині склянки кімчі міститься близько 2 грамів клітковини, а також значна частина добової норми вітамінів С та А.

Фахівці також нагадують, що найефективнішим способом зменшити вплив мікропластику залишається обмеження контакту з пластиком у повсякденному житті. Зокрема, рекомендується не розігрівати їжу в пластикових контейнерах, віддавати перевагу скляному або металевому посуду та за можливості скорочувати використання одноразового пластику. За даними дослідників, навіть контейнери з маркуванням про безпечність для мікрохвильових печей можуть виділяти пластикові частинки під час нагрівання.

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