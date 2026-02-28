Харчові добавки

Популярні «детокс»-добавки, які активно рекламують як спосіб очистити організм і підвищити рівень енергії, можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я. Лікарі застерігають: трав’яні детокс-продукти здатні пошкоджувати печінку та нирки, а їхня користь науково не доведена.

Про це повідомило видання Parade.

Індустрія харчових добавок, зокрема у США стрімко зростає — майже три чверті американців регулярно вживають ті чи інші продукти. Водночас добавки не проходять такого ж суворого контролю, як рецептурні чи безрецептурні ліки. Компанії можуть випускати їх на ринок без попереднього схвалення державних органів, що підвищує ризики для споживачів.

Токсикологиня MedStar Health докторка Келлі Джонсон-Арбор наголошує: через слабке регулювання добавки можуть містити важкі метали, забруднювачі або незадекларовані інгредієнти. За її словами, частина рослинних компонентів не проходили достатніх клінічних випробувань, а їх застосування може спричиняти серйозні ураження печінки — у деяких випадках із загрозою для життя. Вона наводить приклад клінічного випадку 2022 року, коли здорова жінка провела майже два тижні в лікарні після вживання детокс-чаю.

Лікар первинної допомоги медичного центру Тафтса доктор Деніел Чандлер додає: трав’яні детоксикації також можуть негативно впливати на нирки. А доцентка кафедри фармакології та токсикології Університету штату Мічиган докторка Джеймі Алан застерігає від можливих побічних ефектів і лікарських взаємодій, підкреслюючи, що переконливих доказів користі таких продуктів немає.

Медики нагадують: організм уже має власну систему детоксикації. Печінка й нирки ефективно виводять токсини та продукти обміну без додаткових засобів.

Якщо людина відчуває втому чи проблеми з травленням, фахівці радять почати з перевірених кроків — збалансованого харчування з достатньою кількістю овочів і фруктів, регулярної фізичної активності та достатнього споживання води. Якщо симптоми не минають, варто звернутися до лікаря. За словами експертів, подібні прояви можуть свідчити про серйозніші стани, зокрема діабет або порушення електролітного балансу, і потребують обстеження, а не самолікування.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, що люди, які дотримуються вегетаріанського харчування, рідше стикаються з раком молочної залози, нирок, підшлункової залози, простати та множинною мієломою.