Популярні рідини для вейпу руйнують психічне здоров’я: лікарі сказали, які саме

Вейпінг / © Associated Press

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Використання електронних сигарет із певними ароматизаторами може мати несподіваний та вкрай негативний вплив на психічне здоров’я. Особливо вразливими до цієї загрози є підлітки та молоді люди, оскільки їхній мозок усе ще перебуває у стадії активного розвитку і формування.

Про це пише Ladbible.

Журнал BMJ повідомив, що кількість користувачів електронних сигарет у Великій Британії вперше перевищила кількість курців традиційного тютюну. За їхніми даними, близько 10 відсотків британців старше 16 років зараз використовують електронні сигарети, що становить приблизно 5,4 мільйона людей.

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Проте разом із популярністю електронних сигарет зростає і кількість тривожних сигналів від лікарів щодо впливу ароматизованих рідин на нервову систему.

Шокуючі цифри: депресія, тривожність та суїцидальні думки

Дослідження Американської кардіологічної асоціації продемонструвало, що певні ароматизатори сумішей для вейпу мають надзвичайно виражений негативний вплив на емоційний стан підлітків. У опитуванні взяли участь 2500 підлітків та молодих людей віком від 13 до 24 років. Результати виявилися приголомшливими: вживання нікотину та рідин, що містять ТГК (психоактивний компонент канабісу), через електронні сигарети безпосередньо пов’язане зі збільшенням симптомів депресії та тривоги.

«Молоді люди давно є вразливими до вживання тютюну, можуть відчувати більшу шкоду від нікотину та інших речовин і стають прямою мішенню для рекламодавців і маркетологів табачної продукції», — заявила авторка дослідження, професорка комунікації в Університеті Луїсвілла в Кентуккі докторка Джой Харт.

Згідно зі статистичними даними вчених, 70 відсотків тих, хто використовував електронні сигарети з ароматизаторами, що містять ТГК, і 60 відсотків тих, хто курив вейпи з нікотином, повідомили про наявність постійних симптомів тривожності. Для порівняння, серед однолітків, які взагалі не використовують електронні сигарети, цей показник становить лише 40 відсотків.

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Ще гірша ситуація з депресивними розладами. Більше половини користувачів ароматизованих електронних сигарет заявили про симптоми депресії, тоді як серед некурців цей відсоток не перевищує чверті. Ба більше, понад половина вейперів зізналися у появі суїцидальних думок, порівняно з третиною серед тих, хто не палить.

Аналіз анкет показав, що молодь часто потрапляє у замкнене коло через власну необізнаність. Приблизно чверть користувачів нікотинових вейпів зазначили, що почали курити в надії зменшити щоденний стрес. Серед тих, хто обирав суміші з ТГК, близько половини заявили, що роблять це задля зниження симптомів тривоги.

Проте медичні дані доводять, що саме ці підлітки найсильніше страждали від усіх психічних симптомів, тому лікарі закликають категорично уникати таких речовин.

Нагадаємо, вейпінг підвищує ризик інфаркту міокарда на 53% порівняно з тими, хто не користується електронними сигаретами. У колишніх курців, які перейшли на вейп, ризик інфаркту майже вдвічі вищий, а ризик інсульту зростає на 73%. Дослідження, опубліковане в BMC Public Health, показало, що вейп не є безпечною альтернативою для серця та судин.

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