Деякі штучні підсолоджувачі можуть бути пов’язані із прискореним зниженням когнітивних функцій.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Сан-Паулу, які опублікували результати свого дослідження в журналі Neurology.

В експерименті взяли участь понад 12 тисяч дорослих, за якими спостерігали упродовж восьми років. Ті, хто споживав найбільше низько- і некалорійних підсолоджувачів, втрачали пам’ять і швидкість мислення на 62% швидше, ніж учасники з мінімальним їх вживанням. Це відповідає додатковим півтора року природного старіння мозку. Особливо виражений ефект спостерігався у людей з діабетом та в учасників молодше 60 років.

Найбільші ризики були пов’язані з аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, еритритом, сорбітом та ксилітом, які часто зустрічаються у дієтичних газованих напоях, енергетиках, йогуртах та низькокалорійних десертах. Винятком виявилася лише тагатоза — її впливу на когнітивні функції виявлено не було.

Автори підкреслюють, що їхня робота показує лише зв’язок, але не доводить причинність, і закликають до додаткових досліджень. Проте вже зараз висновки змушують замислитися про те, наскільки шкідливими є альтернативи цукру.

Раніше дослідники встановили, що перші ознаки деменції можуть проявлятися задовго до моменту, коли лікарі офіційно підтвердять хворобу. Одним із таких сигналів виявився підвищений рівень хронічного болю.