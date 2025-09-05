- Дата публікації
Здоров'я
- Здоров’я
Популярні замінники цукру прискорюють старіння мозку — дослідження
Некалорійні підсолоджувачі, які широко застосовують у дієтичних продуктах і напоях, можуть впливати на роботу мозку, спричиняючи реакції, пов’язані з посиленням апетиту.
Деякі штучні підсолоджувачі можуть бути пов’язані із прискореним зниженням когнітивних функцій.
Такого висновку дійшли вчені з Університету Сан-Паулу, які опублікували результати свого дослідження в журналі Neurology.
В експерименті взяли участь понад 12 тисяч дорослих, за якими спостерігали упродовж восьми років. Ті, хто споживав найбільше низько- і некалорійних підсолоджувачів, втрачали пам’ять і швидкість мислення на 62% швидше, ніж учасники з мінімальним їх вживанням. Це відповідає додатковим півтора року природного старіння мозку. Особливо виражений ефект спостерігався у людей з діабетом та в учасників молодше 60 років.
Найбільші ризики були пов’язані з аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, еритритом, сорбітом та ксилітом, які часто зустрічаються у дієтичних газованих напоях, енергетиках, йогуртах та низькокалорійних десертах. Винятком виявилася лише тагатоза — її впливу на когнітивні функції виявлено не було.
Автори підкреслюють, що їхня робота показує лише зв’язок, але не доводить причинність, і закликають до додаткових досліджень. Проте вже зараз висновки змушують замислитися про те, наскільки шкідливими є альтернативи цукру.
Раніше дослідники встановили, що перші ознаки деменції можуть проявлятися задовго до моменту, коли лікарі офіційно підтвердять хворобу. Одним із таких сигналів виявився підвищений рівень хронічного болю.