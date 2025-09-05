ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Популярні замінники цукру прискорюють старіння мозку — дослідження

Некалорійні підсолоджувачі, які широко застосовують у дієтичних продуктах і напоях, можуть впливати на роботу мозку, спричиняючи реакції, пов’язані з посиленням апетиту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Штучні підсолоджувачі сприяють старінню мозку

Штучні підсолоджувачі сприяють старінню мозку / © Credits

Деякі штучні підсолоджувачі можуть бути пов’язані із прискореним зниженням когнітивних функцій.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Сан-Паулу, які опублікували результати свого дослідження в журналі Neurology.

В експерименті взяли участь понад 12 тисяч дорослих, за якими спостерігали упродовж восьми років. Ті, хто споживав найбільше низько- і некалорійних підсолоджувачів, втрачали пам’ять і швидкість мислення на 62% швидше, ніж учасники з мінімальним їх вживанням. Це відповідає додатковим півтора року природного старіння мозку. Особливо виражений ефект спостерігався у людей з діабетом та в учасників молодше 60 років.

Найбільші ризики були пов’язані з аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, еритритом, сорбітом та ксилітом, які часто зустрічаються у дієтичних газованих напоях, енергетиках, йогуртах та низькокалорійних десертах. Винятком виявилася лише тагатоза — її впливу на когнітивні функції виявлено не було.

Автори підкреслюють, що їхня робота показує лише зв’язок, але не доводить причинність, і закликають до додаткових досліджень. Проте вже зараз висновки змушують замислитися про те, наскільки шкідливими є альтернативи цукру.

Раніше дослідники встановили, що перші ознаки деменції можуть проявлятися задовго до моменту, коли лікарі офіційно підтвердять хворобу. Одним із таких сигналів виявився підвищений рівень хронічного болю.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie