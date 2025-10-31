Популярний аксесуар на Геловін може призвести до сліпоти

Кольорові лінзи можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям / © ТСН.ua

Чимало людей одягають кольорові контактні лінзи, аби доповнити свій образ на Геловін. Проте лікарі наголошують, що ця популярна річ може бути небезпечною та призвести до серйозних проблем із зором.

Про це пише Daily Mail.

Зазвичай, доповнюючи певні образи, люди використовують дешеві одноразові лінзи. Зазвичай її можна замовити у китайських роздрібних продавців, на таких платформах як «Temu» або «AliExpress».

Проте офтальмологиня з «Feel Good Contacts» Тіна Патель розповіла, що такі лінзи можуть бути небезпечними, і їх носіння протягом лише кількох годин може призвести до інфекції, пошкодження очей або навіть до постійної втрати зору.

Тіна наголошує, що люди дуже ризикують, замовляючи ці дешеві лінзи онлайн без відповідного рецепта. Окрім того, вона зазначає, що продавці таких речей зазвичай не мають відповідних документів якості своєї продукції.

Купуючи такі лінзи, люди ризикують одразу з кількох причин. По-перше, лінзи можуть просто не підійти за розміром. По-друге, більшість не знає, як правильно їх одягати, а потім безпечно знімати.

«Лінзи, які вам не підходять належним чином, можуть спричинити серйозні інфекції, подряпини на рогівці, а в крайніх випадках навіть спричинити сліпоту. Неправильне їх носіння може спричинити такі проблеми, як виразки рогівки або інфекції, як-от бактеріальний кератит», — наголосила Тіна.

Неправильно підібрані лінзи можуть призвести до серйозних проблем із зором / © googleblog.blogspot.com

Як роз’яснила офтальмологиня, бактеріальний кератит — це «дуже болюча» інфекція, яка може призвести до постійної втрати зору, якщо її не лікувати.

Водночас вона зауважила, що ті люди, які зазвичай не носять контактні лінзи, можуть забути зняти їх після довгої ночі або прийняти в них душ. Тіна наголосила, що у таких випадках контактні лінзи можуть спровокувати очні інфекції, які своєю чергою можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Тіна Патель радить перед носінням будь-яких лінз проконсультуватися з лікарем. Якщо ви їх купуєте, обирайте авторитетного продавця з маркуванням CE, яке вказує на безпечний товар.

Також якщо лінзи викликають дискомфорт, вам слід негайно вийняти їх, оскільки це може бути ознакою забруднення, неправильного одягання чи алергії.

