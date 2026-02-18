Сон / © iStock

Рожевий шум, який мільйони людей використовують для засинання, може знижувати якість нічного відпочинку. Нове дослідження показало: такі звуки скорочують тривалість фази швидкого сну та впливають на глибокий сон, що може шкодити відновленню організму.

Про це повідомило видання Iflscience.

Учені з Пенсильванського університету протестували вплив різних шумів на сон 25 дорослих і з’ясували: рожевий шум та його поєднання з шумом літаків помітно погіршують структуру сну.

Учасники експерименту спали сім ночей у лабораторії, де дослідники відтворювали різні фонові звуки: рожевий шум (50 дБ), шум літаків, їхнє поєднання або тишу. Після пробудження вони проходили тести та оцінювали якість свого сну.

Результати виявилися несподіваними:

шум літаків скорочував глибокий сон приблизно на 23 хвилини;

рожевий шум зменшував фазу швидкого сну майже на 19 хвилин;

поєднання літакового та рожевого шуму ще більше погіршувало параметри сну;

учасники частіше прокидалися та відчували, що сон став поверхневим.

Беруші частково компенсували негативний вплив шуму.

Професор сну та хронобіології Матіас Баснер наголосив, що REM-сон критично важливий для пам’яті, емоційної регуляції та розвитку мозку. Тому подібні звуки можуть бути особливо шкідливими для дітей, які проводять у фазі швидкого сну значно більше часу, ніж дорослі.

Чому це важливо

Дослідники наголошують: порушення REM-сну характерне для депресії, тривожних розладів і хвороби Паркінсона. Діти, які проводять у фазі швидкого сну більше часу, ніж дорослі, можуть бути особливо вразливими. Водночас саме біля дитячих ліжечок часто встановлюють звукові пристрої з фоновим шумом.

Науковці закликають обережно ставитися до використання широкосмугових шумів, особливо для новонароджених і дітей раннього віку, та наголошують на потребі подальших досліджень.

Нагадаємо, британський лікар поділився чотирма простими способами, які допоможуть подолати хропіння. Для цього достатньо запровадити кілька простих змін у вашому житті.