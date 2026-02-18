- Дата публікації
Популярний лайфгак для засинання може «знищити» якість вашого сну — дослідження
Популярний фоновий звук для сну виявився менш безпечним, ніж вважалося. У лабораторному експерименті він погіршував структуру нічного відпочинку.
Рожевий шум, який мільйони людей використовують для засинання, може знижувати якість нічного відпочинку. Нове дослідження показало: такі звуки скорочують тривалість фази швидкого сну та впливають на глибокий сон, що може шкодити відновленню організму.
Про це повідомило видання Iflscience.
Учені з Пенсильванського університету протестували вплив різних шумів на сон 25 дорослих і з’ясували: рожевий шум та його поєднання з шумом літаків помітно погіршують структуру сну.
Учасники експерименту спали сім ночей у лабораторії, де дослідники відтворювали різні фонові звуки: рожевий шум (50 дБ), шум літаків, їхнє поєднання або тишу. Після пробудження вони проходили тести та оцінювали якість свого сну.
Результати виявилися несподіваними:
шум літаків скорочував глибокий сон приблизно на 23 хвилини;
рожевий шум зменшував фазу швидкого сну майже на 19 хвилин;
поєднання літакового та рожевого шуму ще більше погіршувало параметри сну;
учасники частіше прокидалися та відчували, що сон став поверхневим.
Беруші частково компенсували негативний вплив шуму.
Професор сну та хронобіології Матіас Баснер наголосив, що REM-сон критично важливий для пам’яті, емоційної регуляції та розвитку мозку. Тому подібні звуки можуть бути особливо шкідливими для дітей, які проводять у фазі швидкого сну значно більше часу, ніж дорослі.
Чому це важливо
Дослідники наголошують: порушення REM-сну характерне для депресії, тривожних розладів і хвороби Паркінсона. Діти, які проводять у фазі швидкого сну більше часу, ніж дорослі, можуть бути особливо вразливими. Водночас саме біля дитячих ліжечок часто встановлюють звукові пристрої з фоновим шумом.
Науковці закликають обережно ставитися до використання широкосмугових шумів, особливо для новонароджених і дітей раннього віку, та наголошують на потребі подальших досліджень.
Нагадаємо, британський лікар поділився чотирма простими способами, які допоможуть подолати хропіння. Для цього достатньо запровадити кілька простих змін у вашому житті.