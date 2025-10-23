Популярний напій може продовжити життя вашому серцю: дієтологиня пояснила, в чому його секрет

Чай / © www.freepik.com/free-photo

Зелений чай уже давно вважають одним із найкорисніших напоїв у світі. Але, за словами дієтологині Дон Меннінг, його дія на серцево-судинну систему є особливо цінною. Експертка наголошує: регулярне вживання кількох чашок зеленого чаю на день може знизити ризик серцевих захворювань завдяки високому вмісту антиоксидантів, передусім епігалокатехін-галату (EGCG).

Про це повідомило видання Real Simple.

Меннінг пояснює, що EGCG допомагає зменшити запалення в організмі та оксидативний стрес — процес, під час якого надлишок вільних радикалів пошкоджує клітини, зокрема стінки судин. Це, своєю чергою, може призвести до утворення бляшок в артеріях і підвищення ризику серцевих хвороб.

«Хронічне запалення відіграє певну роль у розвитку серцевих захворювань, а зелений чай має протизапальну дію, яка може допомогти зменшити маркери запалення», — пояснює фахівчиня.

Крім того, численні дослідження свідчать, що зелений чай позитивно впливає на рівень холестерину. У тих, хто регулярно його вживає, спостерігається зниження рівня ЛПНЩ — так званого «поганого» холестерину, який накопичується в судинах, — і водночас підвищення рівня ЛПВЩ, або «хорошого» холестерину, що сприяє очищенню кровоносних шляхів.

«Деякі дослідження показали, що зелений чай може бути пов’язаний зі зниженням рівня холестерину ЛПНЩ, зниженням артеріального тиску та покращенням функції кровоносних судин», — додала Меннінг.

Саме тому цей напій вважають одним із найпростіших способів підтримувати роботу серця без медикаментів.

Дієтологиня радить випивати від двох до чотирьох чашок зеленого чаю на день. Важливо, щоб напій був несолодким, адже саме заміна підсолоджених напоїв на чистий зелений чай дає найбільшу користь. Такий вибір не лише покращує стан серцево-судинної системи, а й допомагає залишатися бадьорим протягом дня без шкоди для здоров’я.

