Популярний напій може знизити ризик інсульту: але є один важливий нюанс

Чому гарячий чай може бути небезпечним для здоров’я судин / © pexels.com

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Регулярне вживання чаю може бути пов’язане з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Водночас температура напою має значення: надто гарячий чай, навпаки, асоціюється з підвищеним ризиком проблем із судинами.

Про це повідомило видання Mirror.

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Як чай впливає на серце та судини

Скільки чаю потрібно пити та чому важлива його температура

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Науковці протягом дев’яти років вивчали стан здоров’я майже пів мільйона людей. З’ясувалося, що серед учасників, які пили чай принаймні тричі на тиждень, ризик судинних захворювань був на 11% нижчим.

Проте користь напою залежала не лише від регулярності його вживання. Важливим чинником виявилася температура. Зокрема, у любителів дуже гарячого чаю дослідники зафіксували на 16% вищий ризик захворювань судин.

Учені також звернули увагу на кількість випитого чаю. Найнижчі розрахункові показники ризику спостерігалися за споживання шести-восьми чашок на добу серед людей, які пили його щотижня.

Порівняння різних видів чаю показало, що найстійкіший зв’язок із нижчим ризиком судинних захворювань мав чорний чай. Дещо менш виражені результати отримали для зеленого.

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Крім того, дослідники встановили, що найбільш сприятливі показники були пов’язані з вживанням чаю помірної міцності, температура якого не була надто високою.

Які звички посилюють позитивний ефект

Окремо фахівці проаналізували, як вживання чаю поєднується зі способом життя.

Виявилося, що учасники, які регулярно пили чай, не курили та підтримували високий рівень фізичної активності, мали на 42,5% нижчий ризик судинних захворювань.

Утім, експерти застерігають від однозначних висновків. Старший дієтолог Британського фонду серця Делл Стенфорд, який не був залучений до дослідження, пояснив Euronews, що на результати могли вплинути інші чинники, зокрема раціон та повсякденні звички учасників.

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За його словами, отримані дані не є доказом того, що чай сам собою захищає серце від захворювань.

Що робить чай корисним для організму

Потенційні переваги чаю для здоров’я пов’язують із речовинами рослинного походження, які входять до його складу.

Як пояснюють у Гарвардській медичній школі, хоча цей напій не містить великої кількості вітамінів, він є джерелом фітохімічних сполук. Особливу увагу науковці приділяють поліфенолам, які можуть мати протизапальні властивості та сприятливо впливати на роботу кишечника й мозку.

Ці речовини містяться не лише в чаї, а й у багатьох продуктах рослинного походження, зокрема овочах, фруктах, горіхах, зернових, а також у каві та какао.

Нагадаємо, надлишок холестерину в крові може призвести до утворення бляшок в артеріях. Раніше фахівці пояснили, які п’ять груп продуктів допомагають контролювати його рівень і підтримувати здоров’я серця.

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