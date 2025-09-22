Популярний напій, що руйнує кістки після 60: лікарі попередили про приховану небезпеку

Гаовани напої послаблюють кістки в похилому віці / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У дитинстві нам часто говорили пити молоко, бо воно корисне для кісток. І це правда: коров’яче молоко містить кальцій та вітамін D — дві поживні речовини, що мають вирішальне значення для здоров’я кісток. Однак, крім напоїв, що підтримують здоров’я кісток, існують і ті, що можуть їх ослабити.

Про це пише Parade.

Особливо важливо пам’ятати про це з віком. Втрата кісткової маси прискорюється у жінок після 40 років, а у чоловіків — після 50. До 60 років густина кісток стає головною проблемою — у 50% жінок та 25% чоловіків діагностують остеопороз до 65 років.

Реклама

Негативний вплив на здоров’я кісток

Газована вода може не тільки збільшити ризик ожиріння, діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань, а й негативно впливає на кістки.

«Великі дослідження послідовно показують, що регулярне споживання газованої води, особливо коли, пов’язане зі зниженням мінеральної щільності кісток і підвищеним ризиком переломів, особливо у жінок», — зазначає Доктор Даг Лукас, хірург-ортопед, фахівець з остеопорозу та віцепрезидент LifeMD.

Він пояснює, що причина такого впливу криється у фосфорній кислоті, яка порушує баланс між кальцієм та фосфором в організмі. Надлишок фосфору, без достатньої кількості кальцію та інших мінералів, запускає руйнування кісток і пригнічує їхнє утворення.

З цим погоджується і доктор Даніель Кім, сімейний лікар з Medical Offices of Manhattan, який додає, що високе співвідношення фосфору до кальцію в газованих напоях перешкоджає засвоєнню кальцію та метаболізму кісток.

Реклама

Крім того, доктор Лукас наголошує, що, обираючи газовану воду, люди відмовляються від більш поживних напоїв.

Що з дієтичною газованою водою

На жаль, дієтична газована вода також негативно впливає на здоров’я кісток. Доктор Кім зазначає, що вона містить такий же рівень фосфорної кислоти, як і звичайна газована вода. До того ж, штучні підсолоджувачі в дієтичних напоях можуть бути шкідливими.

Доктор Лукас пояснює, що вони можуть змінювати здоров’я кишківника та регуляцію глюкози, що відіграє роль у ремоделюванні кісток. Отже, дієтична газована вода, уникаючи цукрового навантаження, не усуває ризику для кісток.

Замість газованої води доктори Кім та Лукас рекомендують пити коров’яче молоко (через високий вміст кальцію) або воду, яка зволожує організм, не впливаючи негативно на засвоєння кальцію. Несолодкі трав’яні чаї також є чудовим варіантом.

Реклама

Як зміцнити кістки

Крім зміни вибору напоїв, існує багато інших способів зміцнити кістки, і ніколи не пізно їх застосувати:

Регулярно вживайте багаті на кальцій продукти: листова зелень, молочні продукти, мигдаль і тофу.

Виконуйте вагові вправи: ходьба або біг.

Силові тренування.

Отримуйте достатню кількість вітаміну D.

Достатній сон: доктор Лукас підкреслює, що відновлення кісток відбувається вночі.

Формування звичок для зміцнення кісток важливе незалежно від віку. Зменшення споживання газованої води — це невеликий, але важливий крок для підтримки здоров’я ваших кісток.

Нагадаємо, фахівці визначили правильний час сніданку, що може допомогти подовжити життя. Існує зв’язок між часом сніданку та ризиком передчасної смерті. Згідно з результатами нового дослідження, чим пізніше люди снідають, тим вищий ризик.