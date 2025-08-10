Популярний сніданок може підвищувати ризик раку — дослідження

Солодкі пластівці / © Фото з відкритих джерел

Бекон і сосиски вже давно мають репутацію небезпечних продуктів для сніданку через зв’язок із серйозними захворюваннями, зокрема раком. Та, як з’ясувалося, навіть більш “невинний” варіант ранкової страви — солодкі пластівці — може бути не менш шкідливим.

Цукрові пластівці, популярні серед дітей і дорослих у всьому світі, належать до категорії ультраоброблених продуктів (UPF). Вони часто містять велику кількість добавок — барвників, підсолоджувачів, загусників та консервантів — і створюються за промисловими технологіями, що імітують справжню їжу.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), понад половина щоденних калорій американців надходить саме з UPF, а у дітей і підлітків ця частка сягає двох третин.

Нове дослідження британських науковців, опубліковане в журналі BMJ, показало: збільшення споживання ультраоброблених продуктів на кожні 10% підвищує ризик розвитку будь-якого виду раку на 12%, а ризик раку молочної залози — на 11%. Найсильніший зв’язок був виявлений саме між раціоном, багатим на UPF (включно з солодкими пластівцями), і онкологією молочної залози.

Дослідження тривало понад вісім років і охопило понад 100 тисяч дорослих. Учасники регулярно повідомляли про свій раціон і проходили медичні перевірки. За цей час було зафіксовано понад 2200 нових випадків раку, зокрема 739 випадків раку молочної залози.

Науковці наголошують: навіть ті продукти, що рекламуються як “частина збалансованого сніданку”, можуть містити приховані ризики для здоров’я. Експерти радять мінімізувати споживання ультраоброблених продуктів та надавати перевагу свіжим і натуральним стравам.