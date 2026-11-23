Чим небезпечний еритритол / © Unsplash

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Органічна сполука еритритол (або E968), яку виробники активно використовують як цукрозамінник, може приховано шкодити організму. Нові наукові роботи показують, що у людей, у чиїй крові циркулює більше цієї речовини, зростає ризик гострого порушення мозкового кровообігу.

Про це пише Science Alert.

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Популярний підсолоджувач може руйнувати захисний бар’єр мозку та підвищувати ризик інсульту

За рівнем солодкості еритритол майже не поступається звичайному рафінаду, проте не містить калорій і не змушує підшлункову залозу викидати інсулін. У природі ця речовина міститься в окремих фруктах — наприклад, у винограді та грушах, а також у мізерних обсягах виробляється самим організмом людини під час розщеплення глюкози.

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Утім, природне походження зовсім не гарантує, що цю сполуку можна вживати безконтрольно.

Активно додавати еритритол до низькокалорійних продуктів почали ще у 1990-х роках. Наразі факти, які вже відомі науці, викликають серйозну тривогу. Останніми роками медики все частіше фіксують аномально високу концентрацію цього підсолоджувача у крові пацієнтів із діабетом, зайвою вагою та хворобами серця і судин.

Днями китайські науковці заявили про ймовірний генетичний зв’язок між вмістом еритритолу в кровотоці та ймовірністю інсульту.

«Хоча ці сполуки часто рекламують для контролю ваги та глікемічного контролю, їхній довгостроковий цереброваскулярний та запальний вплив залишається недостатньо вивченим», — зазначає ендокринолог Ао Чжун із Хуачжунського університету науки і технологій.

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Дослідники окремо наголошують на тому, що ситуація ускладнюється тим, що активними споживачами цього підсолоджувача є люди, які вже мають серйозні проблеми із серцево-судинною системою.

«Ця прогалина ставить клінічно нагальне питання: чи є повсюдні штучні підсолоджувачі новими незалежними чинниками впливу, що прискорюють прогресування захворювання у цій вразливій групі населення?», — пишуть дослідники.

Підґрунтя для побоювань з’явилося ще 2023 року, коли масштабне спостереження за понад 2000 американцями показало, що люди з високою концентрацією еритритолу у крові протягом трьох років майже вдвічі частіше стикалися з інфарктами, інсультами та іншими небезпечними серцево-судинними хворобами.

Під час додаткового пілотного тесту восьмеро здорових людей випили порцію з 30 грамів цього підсолоджувача — у результаті вміст речовини в їхній крові злетів приблизно у тисячу разів і тримався на такому рівні понад 48 годин.

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2024 року з’явилися нові докази можливого негативного впливу сполуки. Вчені провели експеримент за участю 20 здорових добровольців, розділивши їх на дві групи: перша вживала еритритол, друга — звичайну глюкозу. Саме після підсолоджувача концентрація речовини у плазмі крові підскочила більш ніж у тисячу разів. На додачу вчені зафіксували підвищену активність тромбоцитів, через що кров стає схильнішою до згортання та утворення небезпечних згустків.

Однак утворення тромбів — не єдиний можливий шлях розвитку хвороби. Торік фахівці Університету Колорадо в Боулдері дослідили, як еритритол діє на судини головного мозку. Лабораторні тести виявили, що еритритол руйнує клітини, які формують гематоенцефалічний бар’єр — головний захисний фільтр центральної нервової системи.

«Загалом, якщо ваші судини більш звужені, а здатність розщеплювати тромби знижена, ризик інсульту зростає», — заявив автор дослідження, фізіолог Оберн Беррі.

Свіжа робота 2026 року додає нових аргументів у цю дискусію. Команда Ао Чжуна виявила, що люди, чиї гени зумовлюють вищий рівень цієї сполуки в крові, мають майже на 25% вищі шанси на ішемічний інсульт. Подальше комп’ютерне моделювання вказало на чотири ймовірні біологічні механізми такого впливу: запальні процеси, оксидативний стрес, кисневе голодування тканин та пряме ураження судинних стінок. Ба більше, у своїх розрахунках вчені виокремили три конкретні гени — MMP9, TLR4 та HIF1A, які найтісніше пов’язані з ризиком мозкового удару.

Автори дослідження окремо застерігають, що їхні висновки не слід інтерпретувати як прямий доказ того, що вживання еритритолу спричиняє інсульт. Утім, кількість наукових робіт, які вказують на цей небезпечний зв’язок, продовжує зростати.

Остаточну крапку в питанні прямого впливу сполуки мають поставити клінічні випробування, які вже тривають у Каліфорнійському університеті в Девісі. Добровольці протягом двох тижнів питимуть напої з еритритолом, а інший двотижневий період — напої з аспартамом. Після кожного етапу медики перевірять, чи змінює еритритол схильність тромбоцитів до склеювання та чи провокує запалення судин.

Саме це дослідження дозволить науковцям нарешті з’ясувати реальну ціну популярних солодощів «без калорій і почуття провини».

Чому вживання цукру годує ракові клітини

Нагадаємо, що клітини раку яєчників, які вижили після хіміотерапії, можуть виділяти фруктозу як сигнальну молекулу, що спонукає сусідні пухлинні клітини до активнішого метастазування та поширення організмом.

Водночас високий рівень глюкози сприяє утворенню на поверхні ракових клітин щільного захисного шару з похідних цукрів, допомагаючи їм уникати імунної відповіді.

Крім того, надлишок солодощів у раціоні може спричиняти ожиріння, з яким пов’язані щонайменше 13 видів раку — зокрема рак кишківника, шлунка, печінки та жіночих геніталій. Через це для профілактики та лікування онкологічних захворювань вчені й лікарі рекомендують виключити білий кристалічний цукор та обмежити споживання солодощів.

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