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Популярні, але некорисні речі для малюка: лікарі перелічили пристрої, які не потрібно купувати дитині

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Популярні, але некорисні речі для малюка: лікарі перелічили пристрої, які не потрібно купувати дитині

Фото: pixabay.com

Новонародженим це лише заважає.

Усі батьки прагнуть дати своїм дітям найкраще і часто реалізовують це бажання, купуючи різні гаджети та предмети, які не завжди приносять користь малюку. 

МОЗ пояснює, які популярні речі не потрібні вашій дитині та можуть їй нашкодити.

Вона знадобиться дитині не раніше, ніж у два роки.

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Новонародженим вона лише заважатиме.

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Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

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Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому необхідно купити ліки за кордоном.

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Дата публікації
Перегляди
843
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