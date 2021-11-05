Популярні вакцини від коронавірусу втрачають ефективність проти нового штаму - дослідження

Йдеться про препарати Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson& Johnson.

Вакцини проти COVID-19 Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson&Johnson втратили частину своєї захисної сили проти нового штаму "Дельта".

Про це повідомляє Yahoo з посиланням на дослідження, проведене вченими.

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Згідно з результатами дослідження, ефективність цих вакцин від коронавірусу впала на 35-85%.

Дослідники виявили, що на початку березня, коли варіант "Дельта" тільки починав активно поширюватися в американських спільнотах, вакцини Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson&Johnson були приблизно однаковими за своєю здатністю запобігати інфекціям. Однак протягом наступних шести місяців ситуація різко змінилася.

За висновками, опублікованими в журналі Science, до кінця вересня дводозова вакцина від COVID-19 Moderna, ефективність якої у березні оцінювалася як 89%, становила лише 58%. Ефективність уколів, зроблених вакциною Pfizer, за той же період впала з 87% до 45%. Захист о днодозової вакцини Johnson&Johnson впав з 86% до 13%.

Нагадаємо, американська компанія Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%. Таку заяву вони опублікували на сайті компанії.

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