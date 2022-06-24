Популярний спосіб приготування овочів збільшує ризик раку стравоходу вдвічі: результати дослідження

Результати досліджень, опубліковані у спеціалізованому Британському журналу раку, виявили зв'язок між вживанням певним чином приготованих овочів та онкологічним захворюванням. Які овочі який вид раку збільшують ризик розвитку - у матеріалі ТСН.ua.

Метою дослідження було виявити, як певні харчові фактори, серед яких солона їжа, продукти з високим вмістом цукру, деякі напої тощо впливають на розвиток раку стравоходу. Згідно з опублікованим дослідженням було виявлено, що вживання певних овочів, а саме маринованих, можуть збільшити ризик розвитку раку стравохода удвічі.

Науковці провели комплексний метааналіз 34 досліджень, опублікованих англійською або китайською мовами, опрацювали бази даних PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodica, базу даних China National Knowledge.

Більшість аналізів в підгрупах показали "статистично значущий" зв'язок між вживанням маринованих овочів і ризиком розвитку раку стравохода. "Ми виявили приблизно вдвічі збільшений ризик розвитку раку стравоходу пов'язані з використанням маринованих овочів у загальному аналізі та в більшості підгрупових аналізів". Вчені додають, що необхідні подальші дослідження на цю тему, оскільки були проаналізовані ретроспективні дослідження.

Про зв'язок споживання маринованих овочів та раку стравохода йдеться і в публікаціях Всесвітнього фонду дослідження раку - консервовані овочі підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань. При консервації для зберігання та покращення поживних та смакових властивостей до овочів додаються сіль та кислота. Високий вміст цих речовин змінює в'язкість слизу, що захищає стінки шлунка, як наслідок, це може призвести до первинного пошкодження клітин та раку.

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