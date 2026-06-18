Порятунок від літньої спеки: лікарка пояснила, в якій позі засинати для кращого відпочинку

Якість сну у літню спеку залежить від пози / © pexels.com

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Британська консультантка зі сну Еллі Хейр стверджує, що правильне положення тіла в ліжку відіграє вирішальну роль у підтримці оптимальної температури. Перегрівання вночі суттєво погіршує якість глибокої фази сну, яка відповідає за відчуття бадьорості та відновлення після пробудження.

Про це пише Express.

Ідеальні пози для відпочинку

Фахівчиня рекомендує спати в позі морської зірки, оскільки розкинуті кінцівки значно покращують циркуляцію повітря навколо всього тіла. Це просте положення допомагає організму швидко позбутися зайвого тепла та забезпечує набагато спокійніший нічний відпочинок.

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Якщо людина ділить ліжко з партнером і не має достатньо вільного місця, наступним найкращим варіантом стане сон на боці. Таке положення дозволяє ефективно вивільнити накопичене тепло зі спини та значно полегшує процес засинання у душній кімнаті.

Водний баланс та вечірній душ

Для підтримання нормальної температури експертка радить випивати достатню кількість води протягом усього світлового дня. Водночас варто уникати надмірного споживання рідини безпосередньо перед сном, щоб не спровокувати нічні пробудження.

Приблизно за одну годину до відпочинку варто прийняти прохолодний душ, щоб стимулювати розширення кровоносних судин на шкірі. Ця процедура запускає природний процес охолодження і допомагає тілу набагато ефективніше втрачати тепло після виходу з ванної кімнати.

Охолодження ніг та вибір білизни

Оскільки людські стопи функціонують як природні терморегулятори, їхнє цілеспрямоване охолодження чудово сприяє швидкому засинанню. Лікарка рекомендує злегка намочити пару звичайних шкарпеток, покласти їх до морозильної камери на 10 хвилин і одягнути безпосередньо перед сном.

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Ще одним із найдієвіших способів порятунку від спеки є використання якісної постільної білизни з натуральних волокон. Експерти радять замінити важкі синтетичні тканини на легкі бавовняні або бамбукові аналоги для максимального покращення циркуляції повітря.

Нагадаємо, телефон у ліжку для багатьох людей став майже ковдрою, яка завжди поруч. Але нове дослідження показує тривожну тенденцію — понад половину підлітків, які користуються смартфонами після опівночі, скорочують критично важливий для мозку сон.

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