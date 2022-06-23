Порушення психічного стану: як допомогти дитині із посттравматичним стресовим розладом

Симптоми розладу з’являються не одразу, а через певний час (як правило, через 3–6 місяців).

ПТСР – посттравматичний стресовий розлад – це порушення психічного стану, що може розвинутися після пережитої травматичної події.

Через відтерміновану симптоматику батьки часто можуть не пов’язувати зміни поведінки дитини з пережитими кілька місяців тому подіями, а вважати це погіршенням характеру, ознаками вікових криз або інше.

В інфографіці МОЗ – ознаки та як допомогти дитині з ПТСР.

Нагадаємо, велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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