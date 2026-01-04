Поширена звичка у харчуванні виявилася захистом від депресії

Горіхи — це природні антидепресанти / © Pixabay

Регулярне вживання горіхів знижує ризик депресивних симптомів.

Про це пише Nutrients.

Особливо помітний ефект спостерігався під час споживання не менше трьох разів на тиждень: порівняно з рідше одного разу на тиждень така звичка асоціювалася зі зниженням ризику депресії, тоді як 1-2 рази на тиждень статистично значимого зв’язку не давали.

Потенційний зв’язок між споживанням горіхів і зниженням ризику депресії, як видається, випливає з протизапальних і антиоксидантних властивостей, які зазвичай асоціюються з горіхами.

Автори пояснюють можливий захисний ефект горіхів їх складом: ненасичені жирні кислоти, вітамін E, магній, поліфеноли і клітковина мають протизапальні та антиоксидантні властивості, впливають на роботу мозку та мікробіоту кишківника. Горіхи також багаті на триптофан, який відіграє ключову роль у регуляції настрою.

Ще одним аспектом зв’язку між горіхами та депресією є фенольні кислоти, які містяться в мигдалі, волоських горіхах та фісташках. Ці сполуки впливають на реакцію на стрес, формування нервових клітин і здоров’я кишечника, що є ключовими елементами для підтримки психічного здоров’я.

Раніше повідомлялося, що регулярне вживання кеш’ю допомагає боротися з ожирінням, а також може покращити показники здоров’я без суворих дієт та тренувань.