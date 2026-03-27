Постійна втома та слабкий імунітет: дієтологиня назвала 5 кроків, які змінять ваше життя

Дієтологиня розповіла, як зміцнити імунітет та почуватися краще / © Credits

Боротьба з хронічним виснаженням потребує комплексного підходу. Фахівчиня розповіла, як виявити причини труднощів під час фізичних навантажень та що саме потрібно змінити в способі життя, аби перестати хворіти.

Проблеми з енергією та імунітетом є значними проблемами для більшості дорослого населення, особливо взимку, коли температура та вартість проїзду різко падають, пише Daily Express.

Спортивна дієтологиня Рене Макгрегор назвала п’ять ключових аспектів нашого життя, де незначні корективи можуть дати суттєві результати.

Підтримуйте водний баланс

Навіть легкий дефіцит води в організмі миттєво провокує втому, головний біль та зменшення концентрації уваги, що автоматично «вбиває» продуктивність і заважає тілу відновлюватися після навантажень.

«Перша лінія захисту — це ваша слина. Тому вкрай важливо вчасно пити. Якщо ви тренуєтеся, компенсація втраченої рідини має стати правилом. Просто тримайте пляшку з водою під рукою та звертайте увагу на колір сечі: у нормі вона має бути світло-солом’яною», зауважила Рене.

Підтримуйте свій імунітет

Зазвичай фахівці у сфері рекомендує дорослим приймати добавки вітаміну D3 з вересня по квітень, аби підтримувати імунітет. Також, як наголошує експертка, залізо відіграє дуже важливу роль у функціонуванні імунної системи.

Згідно із останніми дослідженнями бренду Active Iron, три чверті жінок не знають, що високий обсяг тренувань може сприяти недостатньому рівню заліза.

«Залізо — це поживна речовина, яка допомагає нам доставляти кисень по всьому тілу. Воно справді важливе для нашої імунної системи, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя», — наголосила дієтологиня.

Вона також зауважила, якщо людина активно займається спортом, то потреба в залізі у неї буде вища.

«Якщо у вас низький рівень заліза, ви можете почати відчувати фізичну виснаженість. Ви відчуватимете втому, і в результаті у вас може з’явитися задишка. Окрім того, ви можете частіше хворіти на кашель та застуду, оскільки ваш імунітет буде значно ослаблений», — зауважила фахівчиня.

Своєю чергою вітамін С та цинк — база для імунітету. Хоча основою залишається різноманітне харчування, точковий прийом добавок допоможе закрити дефіцити там, де це справді необхідно.

Поставте у пріоритет якісний сон

Сон — це час для відновлення організму та зміцнення. Якщо ви спите менш як сім годин на добу, це може вплинути на вашу енергію, настрій та стійкість до інфекцій.

«Сон — це основа. Ви можете харчуватися правильно, але якщо ви хронічно недосипаєте, ваша імунна система та відновлення постраждають», — попередила Рене.

Дієтологиня наголосила, що дорослим рекомендовано спати від семи до дев’яти годин вночі.

Керуйте стресом

Хронічний стрес виснажує та з часом вибиває імунний захист. Рене Макгрегор пояснює, що стресові навантаження вимагають більше поживних речовин і псують сон.

«Я особисто контролюю розумове навантаження через систему кольорів. Наприклад, важкий день — це «червона зона». У такий час не варто чекати від себе рекордів на тренуванні, краще прислухатися до тіла. Якщо за планом тривалий забіг, але напередодні ви виснажилися на роботі чи в дорозі — пробіжіться, але не витискайте з себе максимум», — радить експертка.

Дотримуйтеся правильного харчування

Нестача енергії — поширена проблема серед багатьох активних людей. Якщо ви не споживаєте достатньо енергії, особливо вуглеводів, це може призвести до виснаження та погіршення імунної системи.

«Їжа — це паливо, і якщо ви активно тренуєтеся, вашому тілу потрібна достатня кількість енергії для відновлення та підтримки нормальної імунної функції», — пояснила дієтологиня.

Основою раціону, за її словами, має бути поєднання повільних вуглеводів, дієтичного білка та здорових жирів у парі з продуктами, що багаті на залізо.

