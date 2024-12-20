Постійна втома та сонливість: яких вітамінів не вистачає вашому організмові

Однією з причин тривожних станів може бути дефіцит певних вітамінів та мінералів.

Тривога – це поширене явище, яке може впливати на якість життя.

Сонливість та хронічна втома можуть бути спричинені різними факторами, такими як: неправильне харчування, відсутність фізичної активності, стрес або недостатній сон. Постійна стомлюваність часто виникає через брак вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовин в організмі.

Вітамін B12

B12 відіграє важливу роль у функціонуванні нервової системи. Дефіцит цього вітаміну може призвести до підвищеної тривожності, депресії та втоми. Вітамін B12 допомагає у виробленні серотоніну – нейромедіатора, який впливає на настрій. Люди, які не отримують достатньо цього вітаміну, можуть відчувати тривогу та інші психічні розлади.

Продукти, багаті на вітамін B12: м'ясо (яловичина, свинина, курка), риба (лосось, тунець), молочні продукти (молоко, сир, йогурт), яйця.

Магній

Магній є важливим мінералом, який допомагає регулювати нервову систему та знижувати рівень стресу. Дефіцит магнію може призвести до підвищеної тривожності, дратівливості та безсоння.

Магній сприяє активації рецепторів ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти), які мають заспокійливий ефект. Продукти, багаті на магній: шпинат, насіння гарбуза, мигдаль, авокадо, темний шоколад.

Вітамін С або аскорбінова кислота

Цей антиоксидант допомагає зміцнити імунітет та підвищити опірність організму. Він стимулює вироблення серотоніну, який регулює настрій, цикли сну, бореться з депресією та хронічною втомою.

У яких продуктах є вітамін С: в шипшині, солодкому перці, ківі, брюссельській капусті.

Залізо

Цей мікроелемент відповідає за транспортування кисню в крові, налагоджує обмін речовин, запобігає анемії. Його нестача викликає слабкість, сонливість, блідість шкіри і тьмяність волосся. Підтримувати рівень заліза в нормі можна додаючи до свого раціону морську капусту, сушені яблука, чорнослив, червоне м'ясо, печінку.

Калій

Калій є одним із основних електролітів, необхідних нашому організму. Він потрібний для правильного функціонування серця та системи кровообігу, покращує роботу головного мозку, бере участь у скороченні м'язів. До симптомів дефіциту калію відноситься нервозність, швидка перевтома, слабкість, набряклість ніг, аритмія, запаморочення.

Найкращий спосіб отримати достатню кількість цієї речовини – додати до раціону такі продукти, як сушена курага та чорнослив, сочевиця, банан, броколі.

Вітамін D

Вітамін D також відіграє важливу роль у підтримці психічного здоров'я. Дефіцит цього вітаміну може призвести до депресії та тривожності. Вітамін D допомагає регулювати рівень серотоніну, що впливає на настрій та загальне самопочуття.

Крім цього, тригерами перевтоми можуть стати зміни атмосферного тиску, магнітні бурі, температурні перепади, сонячна активність.

Як стрес впливає на організм і чи можливо його вилікувати - читайте у новині.

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