Постійна втома та стукіт в пальцях: симптоми раку легень, які люди ігнорують

Постійна втома та стукіт в пальцях: симптоми раку легень, які люди ігнорують

Спостерігайте за самопочуттям та сигналами організму, якими б мінімальними вони не були.

Рак легенів - один із найпоширеніших і агресивних видів онкології. На ранніх стадіях цей вид раку найчастіше протікає безсимптомно, але саме на початкових стадіях лікування є найбільш ефективним. Головними симптомами раку є задишка, біль у грудях, тривалий кашель (більше трьох тижнів), який може супроводжуватися кровохарканням.

Але є й менш очевидні симптоми, пише видання express.co.uk.

Лікарі кажуть, що якщо пухлина розташована у верхній частині легені, це може чинити тиск на нерви і кровоносні судини, що йдуть в руку, викликаючи біль і слабкість в кінцівці.

Більш рання ознака, яку буває важко виявити, - це стукіт в пальцях, коли кінчики пальців наповнюються кров'ю через нестачу кисню.

Іноді пухлина може тиснути, перешкоджаючи току крові до голови, що призводить до набряку.

Крім того, раку легенів притаманні і інші загальні ознаки розвитку онкології - постійна втома, втрата ваги.

Associated Press

НАЙПОШИРЕНІШІ СИМПТОМИ РАКУ ЛЕГЕНЬ

кашель, який не зникає та погіршується

відхаркування кров’ю або мокротинням червоно-коричневого кольору

біль у грудях, який посилюється при глибокому диханні, кашлі або сміху

хрипи

втрата ваги та апетиту

задишка

постійне відчуття втоми або слабкость

інфекції, зокрема бронхіт та пневмонія, не проходять або повторюються

ПРИЧИНИ РАКУ ЛЕГЕНЬ

Найчастіше від раку легень помирають курці. Куріння в декілька разів підвищує ризик раку легень. Що довше та частіше ви курите, то вищий ризик. Не тільки сигарети, а й сигари та люльки спричиняють рак легень. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику.

Рак легень також можуть спровокувати забруднене повітря та навколишнє середовище. Зокрема, причиною раку може стати радон – газ, який не має запаху та кольору і виділяється в результаті розпаду урану в ґрунті, і азбест - група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів. Саме азбестовмісний пил є канцерогенним і викликає, зокрема, рак легень.

Не так давно британський лікар Росс Перрі розповів, що маленькі червоні шишки на шкірі, які можна переплутати з комариними укусами, можуть виявитися симптомами раку. Серед інших симптомів хвороби лікар назвав появу без причини шрамів, що ростуть, висипання на очному віці, темні плями під нігтями, а також появу білих ділянок шкіри на голові і шиї.

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