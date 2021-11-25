Постійна втома та стукіт в пальцях: симптоми раку легень, які люди ігнорують

Спостерігайте за самопочуттям та сигналами організму, якими б мінімальними вони не були.
Рак легенів - один із найпоширеніших і агресивних видів онкології. На ранніх стадіях цей вид раку найчастіше протікає безсимптомно, але саме на початкових стадіях лікування є найбільш ефективним. Головними симптомами раку є задишка, біль у грудях, тривалий кашель (більше трьох тижнів), який може супроводжуватися кровохарканням.
Але є й менш очевидні симптоми, пише видання express.co.uk.
Лікарі кажуть, що якщо пухлина розташована у верхній частині легені, це може чинити тиск на нерви і кровоносні судини, що йдуть в руку, викликаючи біль і слабкість в кінцівці.
Більш рання ознака, яку буває важко виявити, - це стукіт в пальцях, коли кінчики пальців наповнюються кров'ю через нестачу кисню.
Іноді пухлина може тиснути, перешкоджаючи току крові до голови, що призводить до набряку.
Крім того, раку легенів притаманні і інші загальні ознаки розвитку онкології - постійна втома, втрата ваги.
НАЙПОШИРЕНІШІ СИМПТОМИ РАКУ ЛЕГЕНЬ
- кашель, який не зникає та погіршується
- відхаркування кров’ю або мокротинням червоно-коричневого кольору
- біль у грудях, який посилюється при глибокому диханні, кашлі або сміху
- хрипи
- втрата ваги та апетиту
- задишка
- постійне відчуття втоми або слабкость
- інфекції, зокрема бронхіт та пневмонія, не проходять або повторюються
ПРИЧИНИ РАКУ ЛЕГЕНЬ
Найчастіше від раку легень помирають курці. Куріння в декілька разів підвищує ризик раку легень. Що довше та частіше ви курите, то вищий ризик. Не тільки сигарети, а й сигари та люльки спричиняють рак легень. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику.
Рак легень також можуть спровокувати забруднене повітря та навколишнє середовище. Зокрема, причиною раку може стати радон – газ, який не має запаху та кольору і виділяється в результаті розпаду урану в ґрунті, і азбест - група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів. Саме азбестовмісний пил є канцерогенним і викликає, зокрема, рак легень.
Не так давно британський лікар Росс Перрі розповів, що маленькі червоні шишки на шкірі, які можна переплутати з комариними укусами, можуть виявитися симптомами раку. Серед інших симптомів хвороби лікар назвав появу без причини шрамів, що ростуть, висипання на очному віці, темні плями під нігтями, а також появу білих ділянок шкіри на голові і шиї.
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